Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne heeft een luchtmachtbasis in Rusland aangevallen, drie Russische militairen kwamen om het leven. De Oekraïense autoriteiten stellen dat Rusland niet langer thuishoort in de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad.

Het Russische ministerie van Defensie heeft toegegeven dat een Oekraïense drone maandagochtend schade heeft aangericht bij een luchtmachtbasis diep in Rusland. Zeker drie Russische militairen kwamen daarbij om het leven.

De luchtaanval vond plaats bij luchtmachtbasis Engels, nabij de Russische stad Saratov. Die plaats ligt op zo'n 730 kilometer afstand van Moskou en honderden kilometers van de Oekraïense grens en frontlinies.

Zondag voerde Rusland meer dan veertig raketaanvallen uit op Oekraïne. Tientallen dorpen in onder meer Luhansk en Kharkiv zijn beschoten. Vorige week waarschuwde Zelensky al voor mogelijke aanvallen tijdens de kerstdagen.

Russische geheime dienst: groep Oekraïense 'saboteurs' gedood

De Russische geheime dienst (FSB) zou zondag vier Oekraïense "saboteurs" hebben gedood, toen zij de grens van de Russische regio Brjansk over wilden steken. Dat melden Russische staatspersbureaus maandag.

De groep zou met wapens en "geïmproviseerde explosieven" de grens over hebben willen steken. Het zou gaan om leden van een zogenoemde verkenningsgroep van het Oekraïense leger. Ze zouden Duitse wapens, munitie en andere sabotage-middelen bij zich hebben gehad.

De Oekraïense autoriteiten hebben nog niet gereageerd op het incident.

Oekraïne wil dat Rusland uit de VN en de Veiligheidsraad wordt gezet

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken roept andere landen op om Rusland uit de Verenigde Naties te zetten en dus ook uit de VN-Veiligheidsraad. In die raad kan Rusland nu door middel van een vetorecht elk voorstel blokkeren.

De Oekraïners komen met een juridisch argument voor het verwijderen van Rusland uit de Veiligheidsraad. Ze stellen dat Rusland niet thuishoort in de Veiligheidsraad, want de zetel die het land heeft, is vroeger toegewezen aan de Sovjet-Unie. Maar dat land bestaat sinds 1991 niet meer. Daarom stelt Oekraïne dat het huidige Rusland "illegaal" een permanente zetel in de Veiligheidsraad bezit.

De VN-Veiligheidsraad heeft als taak de vrede en veiligheid in de wereld te verbeteren. De raad telt vijf permanente leden. Dat zijn China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten. Zij hebben elk een vetorecht. Rusland heeft dat recht onder meer gebruikt om te voorkomen dat de inval in Oekraïne wordt veroordeeld.

Het is nog niet duidelijk hoeveel kans het Oekraïense initiatief heeft.

Oekraïners ruimen Kherson op na raketaanvallen waarbij zeker tien doden vielen en meer dan vijftig mensen gewond raakten. Foto: AFP

Oekraïne wil vredesoverleg, maar alleen als Rusland wordt vervolgd

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba zegt dat de regering in februari een vredesoverleg wil houden om de toekomst van het land te bespreken. Oekraïne ziet het liefst dat de VN het overleg organiseert.

"Elke oorlog kent een diplomatiek einde. Elke oorlog eindigt door wat er gebeurt op het slagveld en aan de onderhandelingstafel", zei Kuleba. Als voorwaarde stelt Oekraïne dat Rusland eerst vervolgd moet worden voor de invasie in Oekraïne.

"Ze zeggen vaak dat ze klaar zijn voor onderhandelingen, maar dat is niet waar, want alles wat ze op het slagveld doen bewijst het tegenovergestelde", aldus de minister. De Russische president Vladimir Poetin beweert al langer te willen overleggen, maar zegt juist dat Oekraïne terughoudend is.

Kazachstan levert generatoren aan Oekraïne

Kazachstan heeft Oekraïne zeker veertig generatoren gegeven. Die kunnen worden gebruikt om ziekenhuizen van stroom te voorzien. Het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid noemt het "een prachtig geschenk onder de kerstboom van ons broedervolk".

De generatoren kan Oekraïne goed gebruiken. Het land kampt met grote energieproblemen door aanhoudende Russische aanvallen op de energie-infrastructuur. In veel steden valt regelmatig de stroom en de warmtevoorziening uit door het geweld. Volgens president Volodymyr Zelensky zitten maandag zo'n negen miljoen mensen zonder stroom.

De donatie toont aan dat Kazachstan haar eigen koers vaart. Toch is dat opmerkelijk want van origine is het land een trouwe bondgenoot van Moskou. Zo wilde Kazachstan de Russische annexatie van Oekraïense gebieden niet erkennen.

