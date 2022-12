Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelt voor NU.nl het verhaal van de mensen achter de oorlog in Oekraïne. Vandaag het verhaal van de inwoners van Kyiv, die ondanks de luchtalarmen en stroomuitval de schaatsbaan opzoeken om te ontspannen. "Ik kom hier regelmatig. Ik doe het om even niet aan de oorlog te hoeven denken."

Ontsnappen aan de oorlog. Dat lukt lastig in Oekraïne, want ook als de frontlinie niet dichtbij is, komt de oorlog naar je toe. Het luchtalarm. Raketten slaan in. Stroom en verwarming vallen uit.

Toch willen veel mensen niet de hele dag met die oorlog bezig zijn. "We merkten dat al in de zomer. Toen hebben we onze programmering veranderd", zegt Olesya Turchin, eindredacteur en presentator van Kyiv TV. In het begin van de oorlog boden de Oekraïense tv-zenders een non-stop stroom aan oorlogsnieuws. "Maar we kregen reacties van kijkers die ons vroegen om wat anders. Ook uit onderzoek bleek dat de kijkcijfers beter zouden worden als we niet meer de héle dag op de oorlog zouden focussen."

Nu biedt de stadszender meer ontspanning. "We bespreken nieuwe Netflix-films, Amerikaanse filmsterren, opera, theater en ook sport is terug in de programmering. In de journaals is er uiteraard wel aandacht voor de oorlog. Maar vandaag was ons eerste onderwerp de sneeuw in Kyiv en hoe die wordt bestreden", zegt Olesya.

De redactie van Kyiv TV terwijl de stroom is uitgevallen. Foto: Hans Jaap Melissen

Volg de verhalen van Hans Jaap Ontvang een melding als hij een nieuw verhaal heeft geschreven Blijf met meldingen op de hoogte

Militairen krijgen korting op hun ticket

Mensen willen niet alleen ontspannende televisie, ze zoeken ook zelf naar uitjes. Zo is het elk weekend erg druk bij indoorschaatsbaan 50 Ice in Kyiv. Hier kan je vijftig minuten schaatsen, dan wordt er dertig minuten geveegd en melden de volgenden zich weer op de baan.

Dimitro bindt net zijn schaatsen onder. "Ik kom hier regelmatig. Ik doe het om even niet aan de oorlog te hoeven denken." Hij kluunt naar de baan en begint aan zijn rondje. Dat geldt ook voor rechtenstudente Anastasia (18). "Het is fijn om even bij de oorlog weg te zijn. Bij mij brengt het jeugdherinneringen terug. Het is echt mijn favoriete uitje zo vlak voor nieuwjaar." Haar studentenkamer is vaak koud doordat de verwarming uitvalt. "Maar niet zo koud als hier op de ijsbaan", lacht ze.

Alesia en haar dochter Kira (6) ervaren hier een soort vergrotende trap van ontspanning. Ze zijn ten eerste al naar Kyiv gevlucht vanuit Oost-Oekraïne, uit een plaats dicht bij de frontlinie. Kyiv is ondanks de steeds terugkerende raket- en droneaanvallen al veel rustiger. Dat ze hier zelfs naar de ijsbaan kunnen, vindt vooral dochter Kira fantastisch. "Ze wilde eigenlijk achter een pinguïn schaatsen (er zijn hardplastic poppen die de ouderwetse stoel vervangen), maar ik wilde dat ze het alleen deed."

Alesia en dochter Kira (6) op de schaatsbaan. Foto: Hans Jaap Melissen

Toch schaatst de oorlog wel altijd met moeder Alesia mee. "Een familielid is al gedood en mijn man moet mogelijk binnenkort het leger in."

Het leger is ook vertegenwoordigd op de ijsbaan. Een jongen die er niet veel ouder dan achttien jaar lijkt, schaatst voorbij in een camouflagepak. Hij wil niks zeggen, maar dat lijkt vooral uit verlegenheid.

Volgens manager Aleksander van 50 Ice krijgen militairen zo'n 30 procent korting op de toegangsprijs van 220 hvrinia (ongeveer 5,60 euro). Met regelmaat keren militairen even naar Kyiv terug om een paar dagen te kunnen bijkomen.

Het is elk weekend erg druk bij de indoorschaatsbaan. Foto: Hans Jaap Melissen

'Een familie moet bij elkaar zijn'

Maar wat doet de ijsbaan als plotseling het luchtalarm gaat, zoals ook vanochtend weer gebeurde in Kyiv? Aleksander zegt dat iedereen dan snel van het ijs moet. "Je kunt dan wel je ticket gebruiken voor een andere keer." Stroomuitval, wat zeer frequent gebeurt in de hoofdstad, kan de ijsbaan opvangen met een generator.

En ook al willen veel mensen graag even ontsnappen aan de oorlogssfeer, volgens Olesya is het soms ook weer ingewikkeld zonder die oorlog te leven. Ze heeft zelf in het begin van de oorlog als verslaggever gewerkt, toen de Russen Kyiv probeerden in te nemen. "Na zo op het scherpst van de snede te hebben geleefd, is een terugkeer naar het normale bestaan best moeilijk, een lastige overgang. Ook waren we toen als redactie een grote familie en dat is toch minder geworden.'