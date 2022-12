'Russificatie' Mariupol in volle gang: Oekraïense geschiedenis wordt gewist

Acht maanden na de inname van Mariupol is het Russische leger hard op weg om van de Zuid-Oekraïense havenstad een Russische stad te maken. De bezetter is hard bezig om alles wat Oekraïens is uit de stad weg te halen, blijkt uit onderzoek ter plaatse van persbureau AP

Door heel Mariupol halen Russische arbeiders elke dag wel een gebouw neer. Onder het puin komen nog regelmatig verbrijzelde lichamen tevoorschijn.

Intussen zijn de Russen hard bezig met het proces van 'russificatie'. Oftewel: alles wat Oekraïens is vervangen door Russische alternatieven. Zo vervangen Russische militairen, bouwvakkers en dokters langzaam maar zeker de duizenden Oekraïners die zijn gestorven of gevlucht.

Ook Oekraïense straatnamen in Mariupol worden vervangen voor namen die terugvoeren naar de Sovjet-Unie. Daarvan maakte Oekraïne tot 1991 deel uit voordat het land onafhankelijk werd. Zo is de Vredeslaan, die dwars door de stad loopt, veranderd in de Leninlaan, verwijzend naar de eerste leider van de Sovjet-Unie. De bordjes waarop de nieuwe straatnamen staan, zijn beschilderd in de kleuren van de Russische vlag.

Verder wordt in Mariupol nu dezelfde tijd als in Moskou gebruikt. Daarnaast geven basisscholen er les volgens een Russisch curriculum en is de Oekraïense munteenheid er aan het uitsterven.

Russen creëren nieuwe stad op dood en ellende

Maar de nieuwe stad die de Russen proberen te creëren is er een die gebouwd is op dood en ellende. De zuidelijke havenstad was in de beginfase van de oorlog het toneel van zware beschietingen. AP schat het dodental in de stad momenteel op 25.000, maar mogelijk is het werkelijke dodental nog drie keer zo groot.

Gevluchte Oekraïners die zijn teruggekeerd komen er vaak achter dat geliefden zijn gestorven. Alle mensen met wie de AP-journalisten spraken, kenden wel iemand die is omgekomen tijdens de belegering van Mariupol.

Ook vernietigden de Russische beschietingen en luchtaanvallen de stad. Zeker 50.000 woningen liggen in puin. De stad heeft geen kleur meer, er staan alleen nog grijze ruïnes en dode bomen, merken de journalisten van AP op.

Dan zijn er nog de duizenden graven die sinds de overgave van de stad in mei zijn aangelegd. Volgens AP zijn het er zeker tienduizend. In sommige graven liggen meerdere personen. En dan zijn de duizenden overledenen die geen graf hebben nog niet meegerekend.

Stad als symbool van verzet

Mariupol kwam na de uitbraak van de oorlog in februari al snel symbool te staan voor het zware Oekraïense verzet tegen de Russische agressor. Na maandenlange beschietingen gaven de laatste vechters de strijd in mei op. Sindsdien is de stad in Russische handen. Het doel is nu om de geschiedenis van Mariupol als Oekraïense stad te wissen.

Voor de Russische president Vladimir Poetin is de bewering dat Oekraïne bij Rusland zou horen een belangrijke motivatie van zijn oorlog tegen het buurland. De Russische president hekelt de prowesterse koers die Kyiv de afgelopen jaren heeft gevaren.

Maar het lukt Moskou vooralsnog niet om Oekraïne onder controle te krijgen. Successen aan het front blijven uit en Oekraïne is dankzij de oorlog dichter bij de EU gekomen dan voor de oorlog voor mogelijk werd gehouden. Afgelopen zomer verwierf Oekraïne zelfs het kandidaat-lidmaatschap van de Europese Unie. Zolang successen uitblijven, lijkt Poetins poging om invloed te winnen alleen maar averechts te werken.

