Een speciaal team van de Koninklijke Marechaussee reisde dit jaar twee keer af naar Oekraïne. Daar deed het zogeheten FO-team namens het Internationaal Strafhof (ICC) onderzoek naar vermeende Russische oorlogsmisdrijven in Oekraïne. Nederland loopt daarmee voorop, maar zou graag zien dat andere landen nu volgen, zegt detachementscommandant Angelo Wouters in gesprek met NU.nl.

Wat is het FO-team? Het forensisch en opsporingsteam is een speciaal team van de Koninklijke Marechaussee.

Het onderzoekt onder de vlag van het ICC vermeende Russische oorlogsmisdrijven in Oekraïne.

Het team bestaat uit ongeveer veertig mensen, waaronder militairen, forensische en digitale onderzoekers en wapenexperts.

In Oekraïne deed het onder meer forensisch onderzoek, verzamelde het digitale informatie van telefoons en computers, en onderzocht het munitieresten.

Het FO-team verzamelt bewijs, maar wijst geen dader aan. Het ICC bepaalt of er een zaak komt.

In 2023 staan twee nieuwe missies in Oekraïne gepland, in het voor- en najaar.

Waarom gaf juist Nederland gehoor aan de oproep van het ICC om de vermeende oorlogsmisdrijven van de Russen in Oekraïne te onderzoeken?



"Nederland heeft uitgesproken dat oorlogsmisdrijven nooit onbestraft mogen blijven. Daar willen we op deze manier een bijdrage aan leveren. Wij zijn als marechaussee verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek, onder de vlag van het ICC. Het is voor deze missie een volledig Nederlands team geweest."

Hebben andere landen niet aangeboden te helpen of het over te nemen? Nu zitten er maanden tussen de missies, omdat Nederland het als enige doet.

"Dat is wel een kritische noot die ik wil plaatsen. Ik ben er trots op dat Nederland deze bijdrage levert aan het niet onbestraft laten van oorlogsmisdrijven. Dan is het jammer om te zien dat we nu geen overdracht hebben naar andere landen."

"Wij hebben als Nederland die extra inzet geleverd, in mei en tussen half oktober en begin december. Die inzet ontbreekt nu tot de lente van 2023 in Oekraïne, terwijl de behoefte blijft. Er zijn in het land misschien wel duizenden plaatsen delict waar je onderzoek kan doen."

En zolang de oorlog duurt, komen er meer plaatsen bij. Moet Nederland of het ICC andere landen fermer oproepen?

Het is een feit dat er geen opvolging is. Ik hoop dat er meer landen zullen meedoen, waaraan wij onze werkwijze en ervaring kunnen overdragen."

"Het ICC ziet onze manier van werken in Oekraïne als pionierswerk. Er ligt nu een blauwdruk die andere landen goed kunnen gebruiken. Je kunt het vergelijken met het beklimmen van een berg. Wij hebben als eerste de top bereikt en een route uitgestippeld die andere landen kunnen volgen."

Majoor Angelo Wouters, detachementscommandant van het FO-team dat onderzoek doet in Oekraïne. Foto: Koninklijke Marechaussee/Ministerie van Defensie

Hoe hebben jullie je voorbereid?



"Wij zijn gewend om dit soort onderzoek ook in Nederland te doen, alleen gebeurde dat nu in actief oorlogsgebied. Het is pionierswerk geweest. Het werk was niet te voorspellen, we hadden geen idee wat ons in Oekraïne precies te wachten stond."

"Wat je precies kan doen, verandert ook naarmate het conflict zich ontwikkelt. Natuurlijk overlegden we met het ICC waar de grootste behoefte was aan ons onderzoek. Maar we hadden vooraf niet kunnen voorspellen dat we ook zouden helpen met het bergen en teruggeven van lichamen."

Hoe zijn jullie werkzaamheden verlopen?



"Naast in Kyiv zijn we in de oblasten (Oekraïense provincies, red.) Kharkiv, Dnipro en Poltava actief geweest. Elke oblast is net iets kleiner dan Nederland, dus we bestreken een groot gebied."

"In het mortuarium van Kyiv onderzochten we de lichamen die uit de krijgsgevangenkampen kwamen. Vervolgens gingen we naar de oblasten die recent weer onder controle van Oekraïne waren gekomen. We hadden daar ook politiebegeleiding en verdere ondersteuning van Oekraïne."

Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Hebben jullie je onveilig gevoeld tijdens de werkzaamheden?



"De bewegingsruimte en het comfort in Oekraïne zijn een stuk minder dan in Nederland. Dat is het grootste verschil tussen onze normale werkzaamheden en die in Oekraïne."

"Maar we hebben ons in bijna alle omstandigheden veilig gevoeld. Ook in de gebieden die dicht bij de grens met Rusland liggen. We hoorden af en toe in de verte wel beschietingen en de luchtalarmen gingen vaak af."

"Net als alle andere mensen in het land loop je daar risico. In grote delen van het land liggen explosieven die nog niet ontploft zijn. Daarom zitten er getrainde experts bij het team, zodat wij ons werk veilig kunnen doen."

Hoe groot is de kans dat jullie onderzoek leidt tot vervolging?



"Het is aan ons om objectief onderzoek te doen en op zoek te gaan naar de waarheid. Maar het is uiteindelijk aan het Internationaal Strafhof om over te gaan tot vervolging."

"Wij leveren de puzzelstukjes door het doen van het onderzoek waar bepaalde specialisten voor nodig zijn. Die puzzelstukjes geven we aan het ICC, dat voortdurend aan het puzzelen is. Het is aan het ICC om de totale bewijslast voor het hof te brengen."

Rusland en het ICC De kans is klein dat er ooit Russen voor het ICC verschijnen voor oorlogsmisdrijven.

Rusland stapte in november 2016 uit het ICC en erkent het hof sindsdien niet meer. Het levert ook geen staatsburgers uit voor vervolging.

Human Rights Watch en Amnesty International concludeerden al dat Russische militairen stelselmatig oorlogsmisdaden hebben gepleegd in Oekraïne.

Dat heeft tot nu toe geleid tot enkele veroordelingen in Oekraïne van Russische militairen. Russische kopstukken blijven vooralsnog buiten schot.

Ook de Verenigde Naties kunnen Rusland nog niet vervolgen voor oorlogsmisdrijven. Als permanent lid van de Veiligheidsraad heeft Rusland vetorecht.

Grijpen de omstandigheden in Oekraïne jullie aan?



"We zijn allemaal mensen. We zagen met eigen ogen hoe er hele dorpen zijn weggevaagd. We zagen de loopgraven nog liggen. Natuurlijk zit daar emotie in, maar het herinnert ons er ook aan waarom en voor wie we het doen."

"Het verschil dat we kunnen maken voor onschuldige slachtoffers is voor ons heel waardevol. Dat gaat dan ook om de honderdduizenden mensen die zonder stroom en stromend water de winter door moeten komen. "

Zijn de mensen daar dankbaar voor jullie werk?



"We zijn met veel hartelijkheid en dankbaarheid ontvangen. We kregen vaak high fives en boksen van mensen. Ze boden ons drinken aan, terwijl ze zelf niks meer hadden."

"Mensen die kwamen kijken hadden snel door dat we uit Nederland komen. Ook ben je zichtbaar als onderzoeker van het ICC. Het voelde voor de Oekraïners als erkenning en steun dat wij daar alleen al rondliepen."