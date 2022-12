VS belooft Oekraïne blijvende steun, Zelensky maakt vergelijking met 1944

De Amerikaanse president Joe Biden verzekert dat Oekraïne kan blijven rekenen op militaire en financiële steun. Dat deed hij na een gesprek met zijn ambtgenoot Volodymyr Zelensky in Washington. De Oekraïense president was voor het eerst sinds de Russische invasie van tien maanden geleden op bezoek.

"We blijven bij jullie", zei Biden, die de "stalen ruggengraat" en de vastberadenheid van de Oekraïners prees.

De Amerikaanse president kondigde een nieuw wapenpakket ter waarde van 1,85 miljard dollar (1,74 miljard euro) aan, inclusief een Patriot-afweersysteem. Dat systeem is belangrijk voor de bescherming van de Oekraïense infrastructuur.

Het Patriot-systeem is bedoeld voor defensie, dus om raketten uit de lucht te schieten en niet om aan te vallen. Het kan niet alleen vliegtuigen en drones uitschakelen, maar ook snelle ballistische raketten.

Zelensky bedankte Biden voor alle inspanningen. Vooral de Patriot gaat volgens hem bijdragen aan de verdediging van zijn land. "We zullen winnen, ik ben er zeker van dat we samen zullen winnen."

Zelensky spreekt Amerikaans parlement toe en bedankt voor steun

Later op de woensdagavond sprak Zelensky het Amerikaanse parlement toe. Als blijk van dank voor de Amerikaanse steun aan zijn land overhandigde hij Huis van Afgevaardigden-voorzitter Nancy Pelosi de strijdvlag die Oekraïense soldaten hem een dag eerder in de belegerde stad Bakhmut hadden meegegeven.

"Bedankt voor jullie inspanningen om ons te steunen", zei Zelensky. Hij doelde op zowel de steun met wapens als steun met geld. "Dat is geen liefdadigheid, maar een investering in wereldwijde veiligheid en democratie, waar wij uiterst zorgvuldig mee omgaan."

Zelensky maakte onder instemmend gejuich een vergelijking met het Ardennenoffensief in de winter van 1944, toen Amerikaanse soldaten in de Belgische Ardennen een groot offensief van het Duitse leger tegenhielden. "Oekraïne doet nu tegen Poetin wat de VS tegen Hitler deed. Oekraïne behoudt het front en zal zich nooit overgeven."

Hij stond ook stil bij de moeilijke situatie waarin de Oekraïense bevolking verkeert door de onophoudelijke Russische bombardementen op de voorzieningen van het land, waardoor miljoenen mensen zonder licht, verwarming en drinkwater zitten. "Over twee dagen is het Kerstmis, misschien met kaarslicht. Niet omdat het romantischer is, maar omdat er geen stroom is. Maar we zetten onze strijd voort en het licht in het geloof in onszelf zal niet doven."

Rusland verwacht niet dat er iets goeds zal komen uit het 'bliksembezoek' van Zelensky aan Washington. Integendeel, het Kremlin zegt dat eventuele nieuwe wapenleveringen het conflict alleen maar verergeren.

