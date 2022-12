Biden belooft blijvende steun aan 'stalen ruggengraat' Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden verzekert dat Oekraïne kan rekenen op blijvende militaire en financiële steun. Dat zei Biden in Washington na een gesprek met zijn ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De Oekraïense president was voor het eerst sinds de Russische invasie tien maanden geleden op buitenlands bezoek.

"We blijven bij jullie", zei Biden, die de "stalen ruggengraat" en vastberadenheid van de Oekraïners prees. Biden kondigde een nieuw wapenpakket ter waarde van 1,85 miljard dollar (1,74 miljard euro) aan, inclusief een Patriot-afweersysteem. Dat systeem is belangrijk om de Oekraïense infrastructuur te beschermen.

Het Patriot-systeem is bedoeld voor defensie, dus om raketten uit de lucht te schieten en niet om aan te vallen. Ze kunnen niet alleen vliegtuigen en drones uitschakelen, maar ook snelle ballistische raketten.

Zelensky bedankte Biden voor alle inspanningen. Vooral de Patriot gaat volgens hem bijdragen aan de verdediging van zijn land, zei hij. "We zullen winnen, ik ben zeker dat we samen zullen winnen."

Ook zei Zelensky dat een "rechtvaardige vrede" met Rusland op geen enkele manier ten koste mag gaan van de "soevereiniteit, de vrijheid en de territoriale integriteit" van Oekraïne.

Zelensky spreekt later het parlement toe, dat nog miljarden aan extra steun kan goedkeuren.

Rusland verwacht niet dat er iets goeds zal komen uit het 'bliksembezoek' van Zelensky aan Washington. Integendeel, het Kremlin zegt dat eventuele nieuwe wapenleveringen het conflict alleen maar verergeren.

