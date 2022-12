VS komt met nieuw steunpakket en Patriot-afweergeschut voor Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden kondigt een nieuw steunpakket ter waarde van 40 miljard dollar (ruim 37 miljard euro) voor Oekraïne aan. Ook komt er militaire steun, waaronder het zeer geavanceerde Patriot-luchtafweersysteem. Dat systeem is belangrijk om de Oekraïense infrastructuur te beschermen.

Het Patriot-systeem is bedoeld voor defensie, dus om raketten uit de lucht te schieten en niet om aan te vallen. Ze kunnen niet alleen vliegtuigen en drones uitschakelen, maar ook snelle ballistische raketten.

2:14 Afspelen knop Duurste raketafweersysteem naar Oekraïne, wat maakt deze zo speciaal?

De Verenigde Staten hebben Oekraïne al veel hulp geboden, tot nu toe zo'n 48 miljard dollar. Biden doet daar woensdag weer een flinke schep bovenop. En dat is hard nodig, vindt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Hij reist woensdag af naar de VS om de situatie in zijn land met Biden te bespreken.

Om 22.30 uur (Nederlandse tijd) houden beide presidenten een gezamenlijke persconferentie in Washington. Later op de avond, rond 1.30 uur (Nederlandse tijd), spreekt Zelensky voor het Amerikaanse Congres. Het is de eerste keer sinds de Russische inval dat de Oekraïense president zijn land verlaat.

Rusland verwacht niet dat er iets goeds zal komen uit het 'bliksembezoek' van Zelensky aan Washington. Integendeel, het Kremlin zegt dat eventuele nieuwe wapenleveringen het conflict alleen maar verergeren.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen