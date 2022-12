Overzicht Poetin belooft meer wapens voor leger, Zelensky naar VS

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: De Russische president Vladimir Poetin heeft meer wapens beloofd voor de Russische troepen. Zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky verlaat zijn land voor het eerst sinds het begin van de oorlog en reist af naar de Verenigde Staten.

Poetin beloofde woensdag in een toespraak op de Russische staatstelevisie zijn strijdkrachten alles te geven wat ze nodig hebben om de strijd tegen Oekraïne te winnen. "Er zijn geen financiële beperkingen voor het aanleveren van wapens", zei hij.

Ook zei Poetin dat de intercontinentale ballistische raket Sarmat, ook bekend onder de naam Satan II, binnenkort ingezet kan worden. Deze raket zou in staat zijn om atoomaanvallen op de Verenigde Staten uit te voeren. Ook zouden nieuwe en moderne wapens, waaronder drones, worden ingezet.

Poetin heeft sinds het begin van de invasie meermaals gedreigd met de inzet van kernwapens. Daarop kwam veel internationale kritiek.

Rusland heeft het momenteel zwaar te verduren in de strijd tegen Oekraïne. De laatste maanden staan vooral in het teken van de Oekraïense opmars richting het oosten. Poetin stuurde aan het begin van de oorlog 200.000 troepen de grens over. Het feit dat zijn troepen tot nog toe teleurstellend presteren, wijt de president aan "het beleid van derde landen", schrijft BBC News. Hij doelt daarmee op het Westen.

VS komt met steunpakket en Patriot-luchtafweersysteem

Terwijl Poetin zijn leger meer wapens belooft, krijgt Oekraïne opnieuw wapens en steun. De VS kondigde woensdag een enorm steunpakket aan, waar onder andere het Patriot-luchtafweersysteem deel van uitmaakt.

Het Patriot-systeem is bedoeld om raketten uit de lucht te schieten en niet om aan te vallen. Het systeem kan niet alleen vliegtuigen en drones uitschakelen, maar ook snelle ballistische raketten.

De steun van de VS is volgens Zelensky hard nodig. Hij reist woensdag af naar de VS om de situatie in zijn land met de Amerikaanse president Joe Biden te bespreken. Om 22.30 uur (Nederlandse tijd) houden beide presidenten een gezamenlijke persconferentie in Washington.

Later op de avond, rond 1.30 uur (Nederlandse tijd), spreekt Zelensky in het Amerikaanse Congres. Het is de eerste keer sinds de Russische inval dat de Oekraïense president zijn land verlaat.

'Rusland gaat niet over op oorlogseconomie'

Er zijn volgens Poetin geen plannen voor de invoering van een oorlogseconomie. Daar werd de afgelopen dagen over gespeculeerd. Russische staatsmedia meldden eerder dat Poetin deze week op het ministerie van Defensie met een "belangrijke aankondiging" zou komen.

Maar tijdens zijn tv-toespraak zei hij de economie niet te willen schaden. Ook zei hij dat de Russische strijdkrachten "kalm en zonder haast" worden verbeterd.

Daarnaast stelde minister van Defensie Sergiy Shoigu voor de leeftijden voor dienstplicht te verhogen. Nu moeten Russen tussen de 18 en 27 jaar het leger in, maar dat moet tussen de 21 en 30 jaar worden. Shoigu en Poetin hebben meermaals gezegd dat deze groep niet naar Oekraïne wordt gestuurd.

Rusland opent twee marinebases in bezette Oekraïense havensteden

Rusland is van plan om marinebases te openen in twee bezette havensteden in Oekraïne. Het gaat om Mariupol en Berdiansk. Die havens functioneren volgens Shoigu volledig.

"We zijn van plan om daar bases op te zetten voor ondersteuningsvaartuigen, reddingsdiensten en marine-eenheden die schepen repareren", zei hij tijdens een overleg met Poetin en topfunctionarissen van het leger.

Mariupol en Berdiansk liggen in de regio's die dit najaar door Rusland zijn geannexeerd.

Russische soldaten in Mariupol. Foto: AP

Luchtalarm in hele land vanwege militaire vliegtuigen uit Belarus

In heel Oekraïne klonk woensdag het luchtalarm. De reden daarvoor was waarschijnlijk het opstijgen van meerdere militaire vliegtuigen uit buurland Belarus. Volgens de Oekraïense luchtmacht voert het land militaire oefeningen uit ter voorbereiding op grotere raketaanvallen.

Maandag vertrok Poetin naar Belarus om daar met president Alexander Lukashenko over de situatie in Oekraïne te praten. Het land onderhoudt sterke banden met het Kremlin.

Toch zeggen experts dat de kans zeer klein is dat het Belarussische leger mee gaat doen aan de oorlog. Lukashenko heeft tot nu toe geweigerd om zijn troepen in te zetten tegen Oekraïne. De luchtalarmen zijn inmiddels gestaakt en er zijn geen nieuwe aanvallen gemeld.

