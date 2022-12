Poetin noemt situatie in bezette regio's 'heel moeilijk', Zelensky bezoekt Bakhmut

De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag toegegeven dat de situatie in de illegaal geannexeerde Oekraïense provincies "heel moeilijk" is. Dat is opmerkelijk, aangezien Poetin zelden toegeeft dat de Russische invasie niet vlekkeloos verloopt. Zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky bracht dinsdag een verrassingsbezoek aan de stad Bakhmut, die het middelpunt is van een felle strijd.

De Russen proberen de stad in de provincie Donetsk al maanden in te nemen. Donetsk is een van de vier Oekraïense provincies die Rusland illegaal heeft geannexeerd. Zelensky sprak met soldaten die Bakhmut verdedigen, laten zijn woordvoerders weten.

Bakhmut is vrijwel de enige plek waar Rusland nog in de aanval is. Op andere plekken probeert het Russische leger vooral geboekte terreinwinst te verdedigen.

Volgens militaire experts en rapporten sneuvelen iedere dag honderden Russische soldaten nabij Bakhmut. De Russen sturen naar verluidt troepen af op zwaar verdedigde Oekraïense locaties, zodat die plekken in beeld gebracht en gebombardeerd kunnen worden.

Voor de Russen is er veel aan gelegen om Bakhmut in te nemen. De stad geldt als een verkeersknooppunt en zou voor Rusland de weg openen naar Kramatorsk en Sloviansk, de laatste Oekraïense bolwerken in de provincie Donetsk. Daarna komt zelfs weer Kharkiv in het vizier, de op een na grootste stad van het land.

Poetin bezoekt Belarussische bondgenoot

Poetin bezocht maandag nog zijn Belarussische bondgenoot Alexander Lukashenko. Beide staatshoofden kwamen overeen om de militaire samenwerking en gezamenlijke legeroefeningen voort te zetten. Ook maakten ze afspraken over energieprijzen en gaat Rusland Belarussen opleiden voor mogelijke luchtmissies met kernwapens.

Op een persconferentie zei Poetin dat hij Belarus niet wil innemen. Ook ontkende het Kremlin claims dat Poetin met zijn bliksembezoek Lukashenko naar een actievere rol in de oorlog wil sturen. Het was de eerste keer in ruim drie jaar dat Poetin het buurland bezocht.

De Verenigde Staten noemen de uitlatingen van Poetin en het Kremlin het toppunt van ironie. "Hij zegt dat hij geen andere landen wil absorberen, terwijl hij uitgerekend nu probeert Oekraïne op te slorpen", aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Washington houdt nauwlettend in de gaten of Belarus de Russen extra steun verleent en zal eventueel "gepast" reageren.

