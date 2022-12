Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer: over de westerse defensie-industrie en de risico's van het verder escaleren van de oorlog.

Poetins oorlog in en tegen Oekraïne is beland in een ijzingwekkende wedstrijd 'wie houdt het het langste vol?' Rusland kan op de grond niet winnen. Volgens de laatste berichten is het land nu bijna door de moderne munitie heen en wordt teruggevallen op spul van tenminste veertig jaar oud. Dat is onzuiver en wel degelijk verwoestend, maar ook spelen met vuur.

Russische rekruten klagen dat het afvuren letterlijk een soort Russische roulette is. Zoiets als het afsteken van onbetrouwbaar en illegaal vuurwerk dat hun lijf, leden en zelfs het leven kan kosten. Sinds de invasie eind februari startte, heeft Rusland voor 93 miljard dollar (ongeveer 87 miljard euro) aan munitie verschoten. De oorlogsmachine draait nu op zo'n 40.000 'afleveringen' munitie per dag, wat al behoorlijk minder is dan de 60.000 van juli.

De munitievoorraden van Oekraïne slinken ook. Dat land zit op 'topdagen' rond de zesduizend bommen en dergelijken per dag. In afwachting van westerse hulp houden de Oekraïners hun kruit zo droog mogelijk. Ook de lanceerbuizen kunnen slijten en onbruikbaar worden.

1:50 Afspelen knop Oekraïne raakt bezet Melitopol: dit maakt de stad strategisch belangrijk

Defensie-industrie Westen komt weer op gang

Als de tijd geen rol zou spelen, zou Oekraïne de oorlog met hulp van het westen met gemak kunnen volhouden, want dat is veel rijker en de defensie-industrie komt daar geleidelijk wel weer op gang. Al was het maar omdat veel van die westerse landen besloten hebben die bommen en raketten als het even kan niet meer in het buitenland te kopen, maar desnoods tegen een meerprijs zelf te maken.

In Nederland zou Eurometaal in Zaandam weer een kans krijgen, Duitsland heeft vorige week besloten om het aloude Rheinmetall AG een snelfabriek te laten bouwen. Het VK heeft dwars tegen alle economische rampspoed in ook tot iets dergelijks besloten en in de VS gaan de fabrieken ook weer open.

In de lente bereikt de VS een productie van 20.000 155mm-granaten per maand. Complicatie is dat al die extra productie meestal pas vanaf 2024 op gang komt en dat tot die tijd uit legervoorraden geput moet worden.

De moeilijkheid is dat al die bedrijven, die niet zomaar gedwongen kunnen worden tot oorlogsproductie, eerst van hun overheid de garantie willen hebben dat ze ook in de toekomst van afzet verzekerd zijn en de investeringen niet tijdelijk zijn.

Probleem van nieuw wapen: mogelijke escalatie

Probleem is wel dat er in deze race ook af en toe geëscaleerd wordt, met alle risico's van dien. Als je een nieuw wapen in de strijd gooit, loop je kans dat de tegenpartij ook een stap verder gaat. En het is zeker dat Rusland en de NAVO elkaar niet willen tegenkomen, want dan is de geest uit de fles. Escalerende stappen verpesten ook de (kleine) kansen op een gevechtspauze, want eigenlijk vraagt de oorlog nu om zo'n alles-of-nietsbeslissing.

Escalatie ligt dus op de loer, maar dat is niet alleen een kwestie van een te grote reikwijdte. Het draait ook om andere risico's: er mogen géén NAVO-militairen in Oekraïne opereren, er mogen geen wapens in foute handen vallen en de wapens mogen niet verboden zijn onder internationaal recht.

2:26 Afspelen knop Geen wc-water, lift of gas: Oksana laat zien hoe ze nu leeft in Kyiv

Drie voorbeelden van escalatiegevaar

Tot besluit drie voorbeelden van vorige week die dat escalatiegevaar illustreren.

Ten eerste: de vaste lezer van NU.nl weet allang dat de VS nu toch maar de Patriot-luchtafweerraket aan Oekraïne gaat leveren. Eigenlijk is die levering zelf niet eens zo omstreden, want de luchtdoelraketten hebben geen enorm bereik, maar schieten vooral 'hoger' vijandige raketten uit de lucht.

De training vergt personeel. Dat is de reden waarom een paar weken geleden Duitsland boos op Polen was omdat een Patriot-levering aan de Poolse vrienden aan de Oekraïense kant van de grens dreigde te worden opgesteld. Dat zou namelijk betekenen dat Duitse of Poolse militairen doelwit van Russen zouden kunnen worden - een no-go. De VS lijkt dat bezwaar nu via een korte Patriot-cursus te omzeilen. Het zou me niet verbazen als minister Kajsa Ollongren (Defensie) ook een Patriot-telefoontje uit Washington heeft gekregen of gaat krijgen, want wij hebben die raketten ook.

Afgelopen week werd in de VS ook nagedacht over een ander (maandenlang herhaald) verzoek uit Kyiv: wilt u ons de Reaper-drone geven s.v.p? Een lobby van de Air Force en maker General Atomics zien daar wel heil in, maar het Pentagon minder.

Als er een Reaper (de legerversie heet Gray Eagle) wordt neergeschoten, zou de technologie in Russische handen vallen en dat vinden tegenstanders niet fijn. Maar je kunt ook een oude versie leveren, vindt Gray Eagle. Dat doet de VS ook al aan dertig andere landen. Een Senator die voorstander van levering is, zei al laconiek dat je er gerust een kunt laten neerschieten, want dan weet je meteen waar de Russische luchtafweer staat. Die schiet je vervolgens aan flarden. Dat is niet zo erg als je met de rest de oorlog kunt winnen.

Tot slot is intussen het probleem gerezen dat Oekraïne soms ook om verboden wapens vraagt. Dat is het geval met Claymore-landmijnen, die vallen onder het Geneefse Protocol dat Onmenselijke Wapens verbiedt. Wat moet je met zo'n verzoek, terwijl je die dingen nog ergens in de mottenballen hebt liggen maar zelf afwijst? En terwijl de Russen zelf onmenselijke rakettenregens op Oekraïne loslaten?

Hersenkrakers in het Witte Huis.