Russische troepen gaan militaire oefeningen houden in Belarus

De Russische troepen die in oktober naar Belarus zijn verplaatst zullen daar binnenkort militaire oefeningen gaan houden, meldt het Russische persbureau Interfax maandagochtend. Het persbureau baseert zich op informatie van het Russische ministerie van Defensie.

Poetin was voor het laatst in Belarus op bezoek in 2019. Rusland geldt als een cruciale bondgenoot voor de Belarussische president Loekasjenko, die al sinds 1994 aan de macht is. Begin dit jaar liet hij het Russische leger Oekraïne vanuit Belarus aanvallen, met internationale sancties tegen Belarus tot gevolg.