Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Vladimir Poetin komt volgens de Russische staatstelevisie binnenkort met een "belangrijke aankondiging". Het Oekraïense leger maakt zich ondertussen op voor nieuwe aanvallen.

Poetin zou het "belangrijke nieuws" komende week bekendmaken rond een bijeenkomst van het ministerie van Defensie. Een exacte datum is nog niet bekend. "We wachten op belangrijke verklaringen", zei een presentator van de staatstelevisie.

Wat dat belangrijke nieuws gaat zijn, is nog niet duidelijk. Volgens waarnemers is het mogelijk dat Poetin de omschakeling van de Russische economie naar een oorlogseconomie gaat doordrukken. De troepen hebben namelijk aanhoudende problemen met de bevoorrading. Die moeilijkheden heeft Poetin de afgelopen weken grotendeels genegeerd. Ook de traditionele grote jaarlijkse persconferentie kort voor Kerst werd afgelast.

Poetin had vrijdag een ontmoeting met minister van Defensie Sergei Shoigu en legeraanvoerder Valeri Gerasimov. Ook voerde hij gesprekken met meerdere commandanten. Hij vroeg om voorstellen voor nieuwe aanvallen in Oekraïne, bleek uit het gesprek dat op Russische staatstelevisie werd uitgezonden.

Shoigu is inmiddels naar het front in Oekraïne, om met eigen ogen te zien wat de stand van zaken is. Hij sprak onder meer met Russische militairen. Militaire leiders brachten hem op de hoogte en informeerden hem over de acties die nog op de planning staan, schijft hij in een verklaring.

Poetins bezoek aan Belarus voert spanning op

De Oekraïense autoriteiten verwachten meer Russische aanvallen, zei Valery Zaluzhny, een Oekraïense generaal tegen The Economist in een interview. Volgens berichten zou het Russische leger opnieuw aan het mobiliseren zijn. Mogelijk gaat het om 200.000 ongetrainde soldaten die naar het front worden gestuurd.

Zaluzhny verwacht dat Rusland opnieuw aanvallen gaat uitvoeren op Kyiv. Hij stelt dat het Oekraïense leger genoeg mankracht heeft. "Maar we hebben meer wapens en afweergeschut nodig", zegt hij.

Poetin voert de spanning nog meer op. Hij vertrekt maandag naar Belarus om daar met president Alexander Lukashenko te praten over de situatie in Oekraïne. Het land onderhoudt sterke banden met het Kremlin. Sinds dinsdag voert Belarus grote militaire oefeningen uit vlak langs de noordelijke grens van Oekraïne. Dat maakt de Oekraïense militaire leiders zenuwachtig.

Toch zeggen experts dat de kans zeer klein is dat het Belarussische leger mee gaat doen aan de oorlog. Lukashenko heeft tot nu toe geweigerd om zijn troepen in te zetten tegen Oekraïne.

De Russische president Vladimir Poetin en de Belarussische president Alexander Lukashenko. Foto: ANP/EPA

Opnieuw raketaanvallen op Kyiv en andere steden

Het nieuwe offensief is mogelijk al gestart. Rusland vuurde vrijdag zo'n zeventig raketten af op verschillende steden in Oekraïne. Veertig daarvan zouden op de hoofdstad Kyiv terecht zijn gekomen. Het zou om een van de grootste aanvallen sinds het begin van de oorlog gaan.

Als gevolg van de Russische bombardementen zaten zo'n zes miljoen Oekraïners op veel plekken zeker 24 uur lang zonder elektriciteit, verwarming en stromend water.

"De herstelwerkzaamheden gaan onophoudelijk door na de terroristische aanval van gisteren", zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdag in een videoboodschap. Inmiddels is de energievoorziening in Kyiv en Kharkiv weer hersteld. Ook het metronetwerk van Kyiv is weer in gebruik en bij alle inwoners stroomt opnieuw water uit de kraan, maakte burgemeester Vitali Klitschko bekend.

Maar ook zaterdag klonken de luchtalarmsirenes weer in heel Oekraïne. Inwoners van Kyiv werd aangeraden naar schuilkelders te gaan.

