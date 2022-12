Ruim zes miljoen Oekraïners hebben weer stroom na raketaanvallen vrijdag

Na de Russische raketaanvallen op Oekraïne vrijdag hebben in de afgelopen 24 uur zo'n zes miljoen Oekraïners weer toegang tot elektriciteit gekregen. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky zaterdagavond in een videoboodschap.

Vrijdag werden raketinslagen gemeld in verscheidene plaatsen in Oekraïne. Dat gebeurde in onder meer Kharkiv, Dnipro, Krivi Rih, Poltava, Vinnitsia en Zaporizhzhia. Kyiv alleen zou door veertig raketten zijn bestookt. Volgens Oekraïense functionarissen ging het om een van de grootste aanvallen sinds Rusland op 24 februari het land binnenviel.

Bij de aanvallen zijn op verschillende plekken in Oekraïne cruciale onderdelen van de energievoorziening geraakt. Daardoor kwamen veel mensen zonder elektriciteit te zitten. Volgens energiemaatschappij Ukrenergo viel zeker de helft van het Oekraïense energieverbruik weg na de aanval. Door schade of uit voorzorg.

Sinds zaterdagochtend rijdt de metro in Hoofdstad Kyiv alweer. Ook komt er weer water uit de kraan in de stad. In de ochtend had twee derde van de mensen in Kyiv weer elektriciteit en voor de helft van de mensen werkte de verwarming weer. Door capaciteitsproblemen moet wel rekening worden gehouden met stroomonderbrekingen, waarschuwde de burgemeester van de stad.