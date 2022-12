Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelt voor NU.nl het verhaal van de mensen achter de oorlog in Oekraïne. Dit keer vanuit Kherson, waar Maxim, Victoria en Volodymyr ondanks de bevrijding van de stad nog niet verlost zijn van de Russen.

Het plein waar de overwinning op de Russen werd gevierd, ligt er troosteloos en verlaten bij. Kherson werd vorige maand bevrijd, maar is nog steeds niet verlost van de Russen. Die schieten vrijwel dagelijks raketten op de stad, vanaf de overkant van de rivier.

Er zijn nog steeds inwoners, maar het is een fractie van wat het zou moeten zijn. Velen zijn gevlucht ná de bevrijding, naar veiliger gebied. Maar Maxim, eigenaar van een restaurant, wil van geen wijken weten.

Voor de deur, op de veranda, is hij druk in de weer met een barbecue die op houten pallets draait. Er klinken knallen verderop. "Dat zijn de Russen", zegt Maxim. Het is onduidelijk of het niet een mix is met uitgaand vuur, door Oekraïens geschut. Een dag eerder vielen nog Russische bommen op de straat hiernaast.

Is het dan wel verstandig om buiten hamburgers te bakken? Maxim opent zijn jas en slaat op zijn kogelwerend vest. "Dit moet mij beschermen", vertelt hij, en hij gaat verder met zijn hamburgers. De enorme schade aan een appartementenblok 50 meter verderop, laat zien dat een kogelwerend vest in Kherson maar weinig nut heeft.

'Een week na de bevrijding kwamen de bommen'

Maxims moeder Victoria is dan ook erg bezorgd over haar zoon, met wie ze het restaurant samen runt. "Hij is een gekke patriot", zegt ze binnen, waar vooral Oekraïense militairen aan het eten zijn.

Moeder en zoon zijn ook onder Russische bezetting al die tijd in Kherson gebleven. "Een collaborateur met een zaak hiernaast wilde dit restaurant overnemen. Ons restaurant was altijd erg populair, ook in kringen van de overheid", vertelt Victoria.

"Maar we waren bang dat ook de nieuwe machthebbers hier wilden komen. Toen hebben we de prijzen erg verhoogd en ging algauw het verhaal dat je als Rus beter bij de buren kon eten." Bij de collaborateur dus, die er nu samen met de Russen vandoor is.

Elektriciteit, verwarming, het is allemaal instabiel in deze stad aan de frontlinie. Net als Victoria zelf. Ze maakt een uitgeputte indruk. "Ik ben de hele dag nerveus en zou eigenlijk een therapeut moeten zien. Na de bevrijding was er een week van euforie en toen kwamen de bommen."

Victoria, die niet herkenbaar in beeld wil, is nog steeds de hele dag nerveus. Foto: Hans Jaap Melissen

'Beter om zonder licht en verwarming te leven dan met de Russen'

Tijdens de bezetting was Victoria vooral nerveus omdat haar zoon steeds telefonisch contact had met het Oekraïense leger. De Russen checkten vaak de telefoons van voorbijgangers. Iets verderop vertelt Volodymyr Shemenkov dat hij daarom elke dag de geschiedenis op zijn telefoon wiste. "Voordat ik 's avonds mijn tanden poetste, reinigde ik eerst mijn telefoon", zegt hij.

Shemenkov is de eigenaar van een brouwerij. Hij laat de doodstille ruimtes zien, waar de machines al vele maanden geen bier meer produceren. Gebrek aan stroom is een van de boosdoeners. Ook heeft de Oekraïense overheid beperkingen opgelegd aan de productie en verkoop van alcohol in frontliniegebieden.

Toen de Russen kwamen, is Shemenkov in Kherson gebleven om voor zijn moeder te zorgen en zijn brouwerij te beschermen. Vandaag is hij met een paar vrienden bezig extra zandzakken te plaatsen rondom cruciale delen van de fabriek. Ook hij oogt vermoeid, maar hij is wel erg strijdbaar.

"Waar ik woon, heb ik geen licht en geen verwarming. Maar het is beter zonder al dat te leven, dan om hier te wonen onder de Russen", zegt hij verbeten.

Tijdens de bezetting had de brouwerij Tsjetsjeense buren: op het naastgelegen vervallen fabrieksterrein zat een grote militaire eenheid. "Ze hebben mij niks aangedaan, maar kwamen wel onmogelijke dingen eisen." Er hing volgens hem steeds een sfeer van intimidatie.

Volodymyr Shemenkov heeft een brouwerij, maar kan al maanden geen bier meer maken. Foto: Hans Jaap Melissen

Kherson voorlopig vol in de frontlinie

Iedereen in Kherson hoopt dat de Russen zo snel mogelijk verder worden teruggedrongen. Nog geen dag na het bezoek van NU.nl wordt het overheidsgebouw aan het centrale plein vol geraakt.

"Het is hier een echte frontlinie. Ze kunnen ons nu zo makkelijk raken. Ze doen het zelfs met gewone automatische wapens, vanaf de overkant van het water", vertelt Victoria. "Daar staan dus veel vakantiehuizen. Sommige mensen gingen daar op het verkeerde moment heen en zitten nu nog onder de Russen."

Ze kijkt zuchtend uit het raam. Een reclamebord van reisbureau Ultratravel, van voor de oorlog, staat in haar uitzicht. "Ik zou nu wel overal naartoe willen reizen. Als daar dan maar geen Russen zijn."

Voorlopig is een bestemming aan de overkant van de rivier onwaarschijnlijk ver weg.