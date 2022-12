Raketaanvallen op verschillende steden Oekraïne, opnieuw stroomuitval

In verschillende plaatsen in Oekraïne zijn vrijdag raketinslagen en stroomuitval gemeld. Volgens plaatselijke media kwamen er projectielen neer in de regio's Kharkiv, Dnipro, Kyiv, Krivji Rih, Poltava, Tsjoehoejiv, Vinnitsia en Zaporizhzhia.

In Krivji Rih zijn door de beschietingen twee doden en vijf gewonden gevallen, meldt de gouverneur van de regio.

Volgens de burgemeester van Kharkiv, de tweede stad van het land, is in de hele regio rond de stad de stroom uitgevallen. Ook in hoofdstad Kyiv, de provincie Kirovohrad en in de noordoostelijke streek van Poltava is dat deels gebeurd. Een getuige spreekt tegenover persbureau Reuters van drie luide explosies in Kyiv.

Waar de raketten allemaal precies zijn neergekomen, is niet helemaal duidelijk. Wel is het vanwege de stroomuitval aannemelijk dat opnieuw kritieke infrastructuur voor de energievoorziening is geraakt. Dat gebeurde ook bij eerdere beschietingen door Rusland.

In grote delen van Oekraïne ging het luchtalarm vrijdag af . "Rusland heeft Oekraïne massaal aangevallen", zei Oleksiy Kuleba, gouverneur van de regio Kyiv. Hoeveel slachtoffers er in totaal zijn, is niet bekend.

In het oosten van Oekraïne is in de regio Donetsbekken melding gemaakt van een zware explosie in een munitiedepot. Ook zouden er opnieuw zware artilleriebeschietingen door de Oekraïense strijdkrachten zijn geweest op Svatove in de regio Luhansk. Daarbij zouden burgerslachtoffers zijn gevallen.

Russische media spreken van succesvolle aanval

In Russische media wordt gesproken van een succesvolle aanval op de infrastructuur. Ook wordt gemeld dat "de Amerikaanse inlichtingendienst is misleid" en "de Oekraïense luchtafweer zich heeft verslapen". Staatspersbureau TASS spreekt over een nieuwe "enorme klap tegen de Oekraïense infrastructuur".

De Russische strijdkrachten zijn begonnen de Oekraïense infrastructuur te bestoken na een aanval op een Russische brug naar de Krim. Dat gebeurde begin oktober.

