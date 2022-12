Overzicht Winter vertraagt oorlog in Oekraïne, zorgwekkende situatie in Odesa

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: het winterseizoen vertraagt de oorlog, maar legt het geweld niet stil. Dat zegt militair expert Han Bouwmeester tegen NU.nl. Er wordt hevig gevochten om Bakhmut, Melitopol en Odesa. Vooral in die laatste stad is de situatie erg zorgwekkend. Langs de zijlijn overleggen bondgenoten over nieuwe financiële en militaire hulp.

De afgelopen weken verschenen op NU.nl minder berichten over de situatie aan de frontlinie in Oekraïne. Dat kwam doordat grote ontwikkelingen uitbleven.

"Het heeft te maken met het winterweer", zegt kolonel Bouwmeester, docent militaire strategie op de Nederlandse Defensie Academie. "Lichte sneeuw en harde wind zorgden de afgelopen weken voor gure omstandigheden. En bij nat weer verslechteren wegen." Het zorgt ervoor dat troepenverplaatsingen meer tijd nodig hebben.

Bouwmeester benadrukt dat de strijd niet stilligt. "Oekraïne probeert nog altijd door te drukken. Als de wegen straks bevriezen, worden ze weer begaanbaar. Zeker in Donetsk, rondom Bakhmut, wordt heel zwaar gevochten. Daar komen volgens rapporten tot wel 350 Russen per dag om het leven." Oekraïne zegt er een opmars van de Russen te hebben gestopt.

Odesa doelwit van hevige droneaanval

De strijd vertraagt, maar stokt dus niet. In de afgelopen week verschenen vooral zorgwekkende berichten vanuit Odesa. De zuidelijke havenstad was het doelwit van een hevige droneaanval met verstrekkende gevolgen. De energievoorzieningen zijn dermate hard geraakt dat het maanden duurt om de schade te herstellen.

Ruim anderhalf miljoen mensen zitten zonder stroom in de stad die voor de oorlog nog een geliefde vakantiebestemming was. Alleen ziekenhuizen en kraamafdelingen hebben er nog elektriciteit. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt van een "moeilijke situatie" en roept inwoners op Odesa te verlaten.

Zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin trekt zich niets aan van de internationale kritiek op de bombardementen op energievoorzieningen. Hij zegt dat de aanvallen op energie-infrastructuur doorgaan.

Oekraïne boekt succes bij Melitopol

Maar het zijn niet alleen de Russen die aanvallen uitvoeren. Nabij Melitopol beschadigden Oekraïense troepen een belangrijke brug bij artillerieaanvallen. Daarbij vielen enkele doden aan Russische zijde.

De schade aan de brug werd groots gevierd aan Oekraïense zijde. Het betekent dat de Russen voorlopig niet gemakkelijk zwaar militair materieel naar Melitopol kunnen sturen. "En als Melitopol valt, stort de hele Russische verdedigingslinie in Kherson in", stellen adviseurs van Zelensky. "Het is de sleutel tot het zuiden."

Constante gesprekken over financiële en militaire hulp

Langs de zijlijn blijven partijen militaire en financiële hulp aan Oekraïne verzamelen. Bij een donorconferentie in Frankrijk werd liefst 1 miljard euro opgehaald om de energie-infrastructuur in het land te herstellen. Zeventig landen en organisaties zegden geld toe. Zelensky had op 800 miljoen euro gehoopt.

Hij ontving ook hoopvolle berichten vanuit de Verenigde Staten. Dat land kondigde niet alleen een nieuw steunpakket aan van 260 miljoen euro, maar legt ook de laatste hand aan leveringen van Patriot-raketafweersystemen.

Zelensky vraagt al maandenlang om deze geavanceerde systemen, die allerlei soorten raketten uit de lucht kunnen schieten. Om hoeveel Patriots het gaat, is nog niet duidelijk. Oekraïense troepen zouden wel speciale training nodig hebben om de wapensystemen te kunnen gebruiken. Die training neemt maanden in beslag.

EU vult pot geld voor wapenhulp aan

Ook de EU wil wapens blijven leveren aan Oekraïne. Maar de pot geld waar dat van moet gebeuren dreigde leeg te raken: van de 5,7 miljard euro was nog 800 miljoen euro over. Daarom heeft de EU deze week ruim 2 miljard euro toegevoegd aan de schatkist. Volgend jaar moet er nog meer bij komen, zeggen de buitenlandministers van de lidstaten.

De EU levert zelf geen wapens aan Oekraïne, maar vergoedt wel de uitgaven van lidstaten. Die kunnen na wapenleveringen de kosten die ze hebben gemaakt bij het fonds declareren.

Zelensky hoopt nog op andere steun van de internationale gemeenschap. Met het tegenoffensief heeft Oekraïne sinds september een aanzienlijk stuk land heroverd. Mijnen en andere niet-ontplofte explosieven moeten uit een gebied ter grootte van Uruguay verwijderd worden.

Oorlog verergert waarschijnlijk weer

Volgens Bouwmeester verergert de oorlog de komende weken waarschijnlijk weer, als troepen over bevroren in plaats van versleten wegen beschikken.

Oekraïne houdt zelf rekening met een nieuw Russisch offensief vanaf eind januari of begin februari. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba gebruiken de Russen het winterseizoen om te hergroeperen. Ook Bouwmeester ziet dat de Russen zich vooralsnog richten op het graven van verdedigingslinies.

Van vredesonderhandelingen lijkt voorlopig geen sprake. "Het vertrouwen tussen beide partijen is bijna nul", zei Poetin deze week. "Een akkoord is bijna onmogelijk."

