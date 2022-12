Achter de oorlog: Bakhmut is door bombardementen veranderd in de hel

Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen vertelt voor NU.nl het verhaal van de mensen achter de oorlog in Oekraïne. Dit keer het verhaal van militair Jalta, die de hevige gevechten rond het oostelijk gelegen Bakhmut van dichtbij heeft meegemaakt.

Ze zit een tafel verder in het restaurant, maar draait zich om als ze het woord Bakhmut hoort. "Daar moet je echt niet naartoe gaan. Bahmut is de hel. Ik kom er net vandaan."

De 38-jarige 'Jalta' (niet haar echte naam, red.) mocht even bij haar eenheid weg en is in Kyiv om bij te komen. Maar dat is duidelijk nog niet gelukt. Ze maakt een volledig uitgeputte indruk en huilt al tijdens haar eerste zinnen.

Wat ook opvalt, zijn de vele tatoeages op haar armen, handen en hals. "72 heb ik er, ook één op mijn tong." Ze steekt die uit en een hartje wordt zichtbaar.

Jalta is haar militaire naam, naar de stad op de Krim, waar ze is geboren. Ze wil graag praten over de gevechten in Bakhmut, maar dat gaat met horten en stoten. "We worden daar continu, maar dan ook echt continu gebombardeerd. Dag en nacht."

Bakhmut al maanden onder Russisch vuur

Om Bakhmut, in de oostelijke Donetsbekken-regio, vindt al maanden een slijtageslag plaats. Het is een ouderwetse loopgravenoorlog, waarbij geen van de partijen terrein wint. Intussen is volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vrijwel niets meer over van de stad.

Jalta ziet dat ook. En ook dat er aan Oekraïense kant veel doden vallen. "Ik ben veel bekenden kwijtgeraakt. En ik krijg steeds weer appjes met: 'Nu is die en die dood.'"

Maar op de vraag hoeveel doden er zijn gevallen bij haar eenheid, klapt ze dicht. En met schokkende schouders verbergt ze haar gezicht opnieuw in haar handen.

Militair Jalta zag van dichtbij hoe Bakhmut in "een hel" veranderde. Foto: Hans Jaap Melissen

Gered door militaire verleden van haar vader

Jalta meldde zich bij het leger op 24 februari, de dag dat de Russische invasie begon. Ze werkte eigenlijk als styliste, maar kent het leger van jongs af aan. "Mijn vader was piloot in het Sovjetleger."

Dat laatste feit is nog een keer haar redding geweest toen ze in 2014 bij de (door Rusland bezette) Krim werd opgepakt door de Berkut, speciale politiemannen die waren overgelopen naar de Russen. "Ze haalden hun penis uit hun broek en gingen om mij heen staan masturberen en dreigden mij te verkrachten." Ook gooiden ze haar op de grond, waarna een van hen zijn wapen leegschoot in de grond naast haar hoofd.

Maar er was een man bij aan wie ze duidelijk kon maken dat haar vader een piloot van de Zwarte Tulp was. Dat was een militair vliegtuig dat tijdens de Russische bezetting van Afghanistan in de jaren tachtig kisten met overleden Sovjetsoldaten terug naar huis vloog.

Jalta werd opgepakt op 9 maart 2014, de datum die onder haar linkerslaap staat getatoeëerd. Inmiddels heeft ze naar eigen zeggen elf Russische militairen gedood. "De eerste lag in een greppel op een plek die al was gecheckt. Hij leek dood, maar dat was hij niet; er brandde nog een sigaret in zijn mond. Ik heb hem doodgeschoten en moest meteen overgeven."

Oekraïense militairen vuren met zwaar geschut terug op de Russische troepen in de bossen rond Bakhmut. Foto: Reuters

Terug naar het front

Over een paar dagen gaat Jalta weer terug naar het front, met nu wintercamouflage op haar auto: vlekkerig wit. "De omstandigheden aan het front zijn erg moeilijk", stelt ze nogmaals. "Het wordt steeds kouder en we hebben soms incontinentieluiers aan, zodat we zo lang mogelijk op een plek kunnen zijn."

Op de tafel schetst ze met patat en een servet hoe het front eruitziet. De stukken patat zijn de soldaten. Ze liggen in een boog om een servet, dat de ondergrondse plek voorstelt waar ze in kunnen verdwijnen als hun positie erg onder vuur komt.

Jalta is bereid om te sterven voor Oekraïne. "Als je zo veel van je land houdt, dan moet dat. Ik vecht eigenlijk voor de kinderen van mijn vrienden." Toch sluit ze niet uit dat ze zelf ook nog kinderen krijgt. "Als de oorlog voorbij is, dan wil ik moeder worden", zegt ze, terwijl er even een sprankeling in haar doffe ogen komt.

De wintercamouflage op de auto van Jalta. Foto: Hans Jaap Melissen

