Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer bespreekt hij drie slecht ingeschatte aspecten van de oorlog.

1. De winterpauze

Elke deskundige wist het zeker: in de winter gaat er niet gevochten worden. Want dan is de Oekraïense grond een modderpoel en is het weer bar. Die inschatting leidde tot geleerde verhandelingen over Russische hergroeperingen en de geschiktste timing van de Oekraïense verdedigers. Maar die experts zitten ernaast, want in het oosten en zuiden gaat de strijd gewoon door.

In het oosten spannen de Russen zich erg in om de stad Bakhmut te veroveren. Specialisten vragen zich af waarom, want militair heeft dat weinig zin en het kost talloze slachtoffers. Poetin wil het thuisfront misschien op een overwinning trakteren, maar de slachtpartij onder de nauwelijks getrainde frontrekruten zullen een averechts effect hebben.

Ook onder Oekraïense troepen zijn de verliezen groot. Het vechten wordt een ware hel genoemd. De Russische winst is soms maar 100 meter per dag, om die de volgende dag weer in te leveren.

Intussen boeken Oekraïense soldaten enige terreinwinst in het noorden. Want na de verrassingszege begin september in Kharkiv is de Russische defensie daar erg 'dun' en kun je maar beter (terug)pakken wat je pakken kunt.

"Die westerlingen weten zeker niet dat je op de Krim ook 's winters aan het strand kunt liggen", zei een Oekraïense generaal. Daarmee verklapte hij en passant dat zijn land dus nu zijn oog heeft laten vallen op dat schiereiland. Het is daar immers wel vechtweer. En trouwens: ook in de hele zuidoostelijke landstrook is er in de herfst en het voorjaar sprake van modder, maar ertussenin vriest het en is de bodem sterk genoeg voor tanks en pantserwagens.

2:03 Afspelen knop Waarom de slag om Bakhmut een bloedige slijtageslag is

2. Scorebordjournalistiek

Voetbalanalist Co Adriaanse noemde statistieken ooit geringschattend scorebordjournalistiek, terwijl er soms een langetermijnidee gezocht moet worden achter de weetjes die de krant halen. Zo is het ook min of meer met oorlogsverslaggeving. Achter de krantenkop dat de VS wel of geen langeafstand-ATACMS aan Oekraïne wil leveren, gaan twee ontwikkelingen schuil die vorige week de talkshows amper haalden.

Ten eerste de mededeling dat de oude drones die met gemak en zonder Amerikaanse 'hulp' doordrongen tot Rusland, "militair weinig voorstelden". Dat was absurd. Die afgestofte drones maken nu de Amerikaanse weigering een beetje achterhaald. Oekraïne heeft weliswaar niet zoveel drones en ze zijn oud, maar ze zijn voor tegenaanvallen op Rusland nu niet langer van die Amerikaanse 'rode lijn' afhankelijk.

Volgens de Times hebben de Amerikanen nu ingestemd met Oekraïense aanvallen diep in Rusland zelf. Zie de droneaanvallen die ze niet langer kunnen tegenhouden. Een belangrijke escalatie in de oorlog, door de Russische terreurbombardementen uitgelokt.

Een tweede, onderbelicht punt is dat de VS en Oekraïne ruzie maken over de agenda. De Verenigde Staten zijn voorzichtig en vinden dat Oekraïne nu niet zijn pijlen op de Krim moet richten. En dus ook niet om langeafstandswapens moet zeuren om de Krim te veroveren.

Maar Oekraïne voelt niets voor een winterpauze. Een ongemakkelijk schisma. Er wordt zelfs gewag gemaakt van in de (Amerikaanse) werkplaats 'ingekorte' raketten opdat Oekraïne niet in de verleiding kan komen.

Tussen westerse landen is het onderling ook niet helemaal koek en ei. Britten (die van grondaanvalsraket Brimstone-2) en Fransen (houwitser Caesar) gaan over de Amerikaanse twijfel heen, waarop Boeing zegt dat het wel vliegende GBU-34 bommen met een bereik van 100 kilometer zou kunnen leveren. Leve de concurrentie.

2:16 Afspelen knop Welke drones werden gebruikt bij de aanvallen diep in Rusland?

3. De digioorlog

Ten slotte: we weten niet half wat de VS c.s. wél aan Oekraïne geeft. De digioorlog is onzichtbaar en maakt het onbelangrijk hoeveel Stingers, Patriots, of zelfs soldaten Oekraïne exact in het veld brengt.

Goede voorbeelden daarvan gaf het blad War on the Rocks. Dat legde in begin december uit hoe overdreven de naam TikTok-oorlog misschien is, maar dat we die beeldspraak wel moeten onthouden.

Bekendste voorbeeld zijn de honderden Starlink-satellieten die Oekraïners de mogelijkheid gaven om internet overeind te houden en de oorlog van meet af aan te volgen. Een omgebouwde belastingapp stelde de bevolking in staat om de positie van de Russen en collaborateurs te 'verraden' aan de eigen inlichtingendienst, die met die burgerparticipatie vervolgens wel raad wist.

Dat gold ook voor via mobiele telefoons en sociale media doorgegeven foto's; militaire crowdsurfing. De Oekraïense overheid spoorde eigen hackers aan om Russische instellingen massaal te lijf te gaan. Duizenden cyberaanvallen waren het gevolg. Conclusie: het doet er in het digitijdperk eigenlijk niet meer toe wie je wel of niet tot soldaat rekent, want de burger telt nu ook mee.