Oost-Oekraïense stad Bakhmut ligt na bloederige strijd volledig in puin

Na bloederige gevechten ligt de Oost-Oekraïense stad Bakhmut bijna volledig in puin. De stad werd maandenlang bestookt door Russische aanvallen. Dat zei president Volodymyr Zelensky in een toespraak vrijdagavond.

Voor de Russische invasie had Bakhmut ruim zeventigduizend inwoners, inmiddels zijn velen voor de oorlog gevlucht. Er is dan ook vrijwel geen woonruimte meer over. De meeste gebouwen zijn met grond gelijk gemaakt of zijn enorm beschadigd door vuur en granaataanvallen.

Getuigen beschrijven het strijdveld: loopgraven, modder en lichamen zo ver het oog reikt. Er zijn veel slachtoffers gevallen bij de strijd om Bakhmut. Zowel bij de Russen als onder de Oekraïense troepen.

Om de stad te kunnen veroveren, hebben de Russen de Wagner Group ingezet. Dat is een huurlingenorganisatie die in 2014 werd opgericht door Yevgeny Prigozhin. Dit is een Russische zakenman die nauwe banden heeft met president Vladimir Poetin. Prigozhin wil de stad 'cadeau' doen aan Poetin om zijn invloed in Moskou te vergroten.

Bakhmut ligt op een belangrijk strategische positie. Het is een verkeersknooppunt en zou voor Rusland de weg openen naar Kramatorsk en Sloviansk, de laatste overgebleven Oekraïense bolwerken in de provincie Donetsk. Daarna komt dan zelfs weer Kharkiv in het vizier, de op een na grootste stad van het land.

Odesa zonder stroom door droneaanvallen

Ook veel andere dorpen en steden in het Donetsbekken zijn veranderd in "verbrande ruïnes", zei Zelensky. De Oekraïense troepen zijn vastberaden om de bezette gebieden terug te veroveren, "maar de situatie bij de frontlinie blijft erg moeilijk".

Het Oekraïense leger meldt zaterdag nieuwe luchtaanvallen in meerdere delen van het land. Zo zit de zuidelijke havenstad Odesa zonder stroom na een Russische aanval met 'kamikazedrones'. Twee drones zouden zijn neergehaald door de Oekraïense luchtafweer.

De autoriteiten lieten weten dat alleen kritieke infrastructuur, waaronder ziekenhuizen en kraamafdelingen, toegang heeft tot elektriciteit.

