Drie keer zo veel gastgezinnen voor Oekraïners nodig in de Randstad

In de Randstad dreigt een tekort aan gastgezinnen voor Oekraïense vluchtelingen. Het aantal gasthuishoudens moet er snel minstens verdriedubbelen, terwijl organisaties merken dat het animo onder Nederlanders flink afneemt.

Het kabinet rekent ook volgend jaar op de inzet van gastgezinnen. Gesprekken over de langere termijn lopen nog. Dat blijkt uit navraag van NU.nl bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en de organisatie RefugeeHomeNL.

Via RefugeeHomeNL zijn momenteel ruim 2.500 vluchtelingen gekoppeld aan Nederlandse huishoudens. Ruim 1.200 van hen verblijven bij zo'n 600 gastgezinnen in de Randstad. De organisatie wil dat aantal zo snel mogelijk met 1.500 gasthuishoudens verhogen naar 2.100.

Wat doet RefugeeHomeNL? RefugeeHomeNL is een samenwerking van het Leger des Heils, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, NLvoorelkaar en Takecarebnb. Na pilots in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven worden sinds juni in het hele land Oekraïners aan gastgezinnen gekoppeld.

Vluchtelingen bouwen in Randstad aan 'voorzichtig nieuw begin'

De zoektocht naar gastgezinnen in de Randstad komt niet uit de lucht vallen. Sinds het begin van de oorlog is dat de regio waar de meeste Oekraïense vluchtelingen zich hebben gemeld. "Sindsdien bouwen zij daar aan een voorzichtig nieuw begin. Het is beter dat je die positieve ontwikkelingen niet doorbreekt door ze naar de andere kant van het land te sturen", vindt directeur Robert Zaal van Takecarebnb.

RefugeeHomeNL houdt er bovendien rekening mee dat straks meer Oekraïense vluchtelingen naar Nederland zullen komen. De organisatie heeft die verwachting vanwege het aanhoudende conflict en de winterkou. Het is aannemelijk dat ook nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne massaal de Randstad opzoeken.

De organisatie denkt dat het tekort aan gastgezinnen nog een andere oorzaak heeft. Dat heeft te maken met de Nederlanders die op eigen houtje Oekraïners zijn gaan opvangen. "Het is hartverwarmend dat zij zo gastvrij zijn, maar we constateren dat er de laatste tijd steeds meer vraag naar onze ondersteuning is. Niet iedereen kan het opbrengen om hiermee door te gaan", zegt clustermanager Heleen van der Berg van het Rode Kruis daarover. De vluchtelingen die RefugeeHomeNL overneemt, kunnen vaak het snelst worden gematcht met een gastgezin in de Randstad.

Vermoedelijk niet genoeg bedden in reguliere asielopvang

De inzet van gastgezinnen is cruciaal voor het kabinet. Volgens gegevens van eind november waren er in andere noodopvangcentra namelijk nog zo'n tweeduizend bedden beschikbaar. Daar is het aantal crisisnoodopvangbedden niet bij opgeteld, maar de rechter heeft strenge eisen gesteld aan het gebruik van deze locaties.

Volgens berekeningen van RefugeeHomeNL vangt een gemiddeld gastgezin zo'n twee tot drie vluchtelingen op. De gezochte vijftienhonderd gastgezinnen zouden dus ruim drie- tot vierduizend bedden moeten aanbieden. Dat zijn er meer dan nu beschikbaar zijn.

Niet ieder gastgezin dat zich aanmeldt zal waarschijnlijk direct vluchtelingen moeten opvangen. Zo moet een huishouden een verklaring omtrent het gedrag (vog) kunnen overleggen en moet het aanbod aansluiten op de wens van het Oekraïense gezin. "We hebben veel gasthuishoudens nodig om de juiste match te maken", besluit een woordvoerder van RefugeeHomeNL.

