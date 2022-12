Ook 'bloederig pakket' bij Oekraïense ambassades in Denemarken en Roemenië

Ook de Oekraïense ambassades in Denemarken en Roemenië hebben "bloederige pakketten" ontvangen. Dat meldt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba dinsdag. Eerder al kregen meerdere Oekraïense ambassades pakketten met dierenogen toegestuurd. Ook bij de ambassade in Den Haag werd een pakket bezorgd.

Het is onbekend of het ook nu gaat om pakketten met dierenogen. Naast de Oekraïense ambassade in Den Haag kregen ook de ambassades in Hongarije, Polen, Kroatië en Italië soortgelijke pakketten. De Oekraïense consulaten in Napels, Krakau en het Tsjechische Brno kregen ook zulke post.

In Spanje werden op meerdere plekken bombrieven afgeleverd, waaronder bij de Amerikaanse ambassade in Madrid.

Wie achter de pakketten zit, is niet bekend. Maandag werd bekend dat de Russische Wagner Group ontkent verantwoordelijk te zijn. De Wagner Group is een beruchte huurlingenorganisatie, die in Oekraïne aan de kant van de Russen vecht.

Kuleba zei vorige week dat het aannemelijk is "dat er een intimidatie- en terreurcampagne" aan de gang is. Er is een onderzoek ingesteld en de ambassade in Den Haag heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen.

