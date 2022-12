Overzicht Golf van raketten op Oekraïne, weer dreigementen tegen ambassades

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: een nieuwe golf van Russische raketten treft Oekraïense steden. En volgens Oekraïne zijn inmiddels 21 bedreigingen binnengekomen bij twaalf buitenlandse ambassades en consulaten.

Meerdere Oekraïense steden zijn maandag opnieuw getroffen door Russische raketten. Hoewel een groot deel van de golf kon worden tegengehouden door de Oekraïense luchtafweer, kon niet worden voorkomen dat onder meer Odesa en Zaporizhzhia getroffen werden.

In Zaporizhzhia kwamen de raketten neer op meerdere huizen. Daarbij zouden zeker twee doden zijn gevallen. In Sumy, in het noorden van het land, en in Odesa zou de elektriciteit ook zijn uitgevallen. In Mykolaiv werd de stroom uit voorzorg uitgeschakeld. Daarmee wilde de stad brand voorkomen.

De aanvallen van maandag hadden ook effect op Moldavië. Het land kreeg ook te maken met stroomstoringen door de raketaanvallen op Oekraïne. De voormalige Sovjetrepubliek is voor een belangrijk deel afhankelijk van Rusland en Oekraïne voor de energievoorziening.

Er vonden maandag ook ontploffingen plaats op Russisch grondgebied. De explosies waren op twee militaire locaties. Volgens Rusland heeft Oekraïne die veroorzaakt met behulp van drones. De explosies hebben drie mensen het leven gekost. Nog eens vier anderen raakten gewond.

1:35 Afspelen knop Geen stroom en huizen in puin: de raketaanvallen in Oekraïne in kaart

Meer dreigementen tegen Oekraïense ambassades en consulaten

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken maakte maandag ook meer bekend over de dreigementen richting Oekraïense ambassades en consulaten. Tot nu toe weet het ministerie van 21 bedreigingen aan het adres van ambassades en consulaten in twaalf verschillende landen.

Zo nam de Spaanse politie maandagochtend drie brieven in beslag. Daarin zaten vermoedelijk ogen van dieren. De bloederige pakketten waren gericht aan de Oekraïense ambassade in Madrid, het consulaat-generaal in Barcelona en het consulaat in Málaga.

Vorige week ontving de ambassade in Den Haag ook zo'n pakket met onder meer dierenogen.

In Spanje werden eerder al bombrieven naar onder meer de Oekraïense en Amerikaanse ambassade in Spanje verstuurd. Andere doelwitten van dreigementen die mogelijk in verband staan met de Russische invasie in Oekraïne, waren onder anderen de Spaanse premier Pedro Sánchez, het ministerie van Defensie en een wapenfabrikant in Zaragoza.

De beruchte huurlingenorganisatie Wagner Group ontkent achter de dreigementen te zitten.

Britten: Oekraïne heeft helft veroverd gebied weer teruggepakt

Oekraïne heeft inmiddels weer meer dan de helft van de door Rusland veroverde gebieden teruggewonnen, meldt het Britse ministerie van Defensie maandag. De Britten plaatsen al sinds het begin van de Russische inval updates over de oorlog in het land.

Rusland heeft nog altijd bijna 20 procent van het gebied van Oekraïne in handen. Het gaat om land dat internationaal wordt erkend als grondgebied van Oekraïne, waaronder de Krim.

Vluchtelingenorganisatie verwacht dat meer Oekraïners binnenlands vluchten

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR verwacht niet dat nog grote aantallen Oekraïners het land ontvluchten. UNHCR-chef Filippo Grandi denkt wel dat meer mensen binnen het land zelf gaan vluchten, zei hij in een interview dat Der Spiegel zondag publiceerde.

Grandi benadrukt dat de oorlog onvoorspelbaar is, maar het is wel duidelijk dat de Oekraïners die achterblijven, meer steun nodig gaan hebben. De mensen die nog zijn achtergebleven, zijn vaak minder mobiel of hebben minder sociale contacten in Europa.

Eerder werd nog gedacht dat juist meer mensen naar EU-landen zouden vluchten. Dat komt door het winterweer en de Russische bombardementen op elektriciteits- en warmtevoorzieningen.

Inmiddels hebben bijna acht miljoen Oekraïners toevlucht gezocht in Europese landen.

