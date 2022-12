Beruchte Wagner Group ontkent achter pakketjes met dierenogen te zitten

De beruchte Wagner Group ontkent verantwoordelijk te zijn voor de pakketten met dierenogen die bij Oekraïense ambassades in Europa zijn bezorgd. Ook de ambassade in Den Haag ontving vrijdag zo'n bloederig pakket.

De Oekraïense ambassades in onder meer Hongarije, Polen, Kroatië en Italië kregen eveneens pakketten met dierenogen opgestuurd. En in Spanje werden op meerdere plekken bombrieven afgeleverd, waaronder de Amerikaanse ambassade in Madrid. De Wagner Group heeft daar naar eigen zeggen ook niets mee te maken.

De Wagner Group is een beruchte huurlingenorganisatie, die in Oekraïne aan Russische zijde vecht. Ook staat de groep bekend om zijn intimidatiemethoden en psychologische oorlogsvoering. Via de huurlingen en hun tactieken probeert Rusland zijn invloed in Europa te vergroten. Het Kremlin houdt vol dat de groep niet bij Rusland in dienst is.