Groep opgepakt die kunstwerk Banksy bij Kyiv uit muur wilde hakken

In een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn acht mensen gearresteerd omdat ze probeerden een muurschildering van de anonieme kunstenaar Banksy te stelen. De groep wilde het kunstwerk van de Britse gaffiti-artiest uit een muur hakken.

Het kunstwerk dat de groep op het oog had, staat op een pand in Hostomel. Het gaat om een afbeelding van een vrouw in badjas met gasmasker op en een brandblusser in de handen. Het werk verkeert volgens Oekraïense autoriteiten in goede staat, ondanks de poging het te stelen.