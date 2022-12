Superjacht Oekraïense Poetin-bondgenoot geveild, opbrengst naar Oekraïne

Het Kroatische gerechtshof heeft toestemming gegeven voor de veiling van een superjacht van de pro-Russische Oekraïense zakenman Viktor Medvedchuk. Het schip, de Royal Romance, heeft een geschatte waarde van zo'n 200 miljoen euro. De opbrengst komt volledig ten goede van Oekraïne, meldt The Guardian

De ruim 92 meter lange superjacht Royal Romance ligt al maanden aan de ketting in de Kroatische havenstad Rijeka. Het werd in 2005 gebouwd door het Nederlandse bedrijf Feadship.

Het schip werd in beslag genomen door de Kroatische autoriteiten nadat Medvedchuk in maart werd gearresteerd in Oekraïne. Medvedchuk werd in september door Oekraïne uitgeleverd aan Rusland, als onderdeel van een gevangenenruil.

De 68-jarige Medvedchuk is een persoonlijke vriend van de Russische president Vladimir Poetin. Poetin is zelfs de peetvader van Medvedchuks dochter Daria. Medvedchuk wordt de "duistere prins" van de Oekraïense politiek genoemd, vanwege zijn openlijke loyaliteit aan Poetin.

Als gevolg van de westerse sancties worden wereldwijd zaken in beslag genomen van Russische kopstukken en andere bondgenoten van Poetin. Het gaat onder meer om huizen, schepen en auto's. Het is de eerste keer dat de opbrengst van de verkoop in z'n geheel naar Oekraïne gaat.

Superjacht Royal Romance ligt na de arrestatie van Viktor Medvedchuk al maanden in de Kroatische havenstad Rijeka. Foto: Matija Djanjesic/Cropix/Sipa

Fortuin op schimmige wijze opgebouwd

Sinds de Russische invasie van Oekraïne in februari hebben westerse landen strenge maatregelen genomen tegen honderden zogenoemde oligarchen. Dat zijn rijke zakenmensen uit voormalige Sovjet-staten die veel politieke invloed hebben. Ze bouwden hun fortuin op rond het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, vaak op schimmige of zelfs illegale wijze.

In september werd een superjacht van de Russische oligarch Dmitry Pumpyansky geveild. Dat was de eerste keer dat een bezit werd verkocht dat in beslag was genomen als gevolg van de sancties.

Een anonieme koper betaalde er 37 miljoen euro voor. Dat bedrag ging niet naar Oekraïne, maar naar de Amerikaanse bank JP Morgan. De bank claimde dat Pumpyansky nog een schuld had openstaan.

