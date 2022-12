Wat is de beruchte Wagner Groep die zich voor Rusland doodvecht in Bakhmut?

De bloedigste strijd in Oekraïne speelt zich momenteel af rondom de oostelijke stad Bakhmut. Getuigen beschrijven een strijdveld dat doet terugdenken aan de Eerste Wereldoorlog: loopgraven, modder en lichamen zo ver het oog reikt. De Russen zetten de Wagner Groep in, een beruchte huurlingenorganisatie. Dit is wat je moet weten over Wagner en de strijd om Bakhmut.

De Wagner Groep werd in 2014 opgericht door Yevgeny Prigozhin. Hij is een Russische zakenman die nauwe banden onderhoudt met president Vladimir Poetin. Prigozhin staat ook wel bekend als 'Poetins chef', omdat zijn cateringbedrijf het Kremlin als vaste klant heeft.

Wagner was de laatste jaren vooral actief in Afrikaanse landen. In Libië, Mali, Soedan, Madagascar en de Centraal-Afrikaanse Republiek leiden de huurlingen militairen op en slaan zij anti-regeringsprotesten met harde hand neer. Via Wagner probeert Rusland de invloed op het continent te vergroten, hoewel het Kremlin volhoudt dat de huurlingen "niet in dienst van Rusland zijn".

Privéleger schuwt extreem geweld niet

De directe bijdrage van Wagner aan het conflict in Oekraïne gaat opnieuw tegen die bewering in. Het is tevens al de tweede keer dat de huurlingen aan Russische zijde vechten in Oekraïne. Toen het Kremlin in 2014 schiereiland de Krim onrechtmatig annexeerde, vocht het privéleger ook mee aan Russische zijde.

Het is vooral de manier waarop Wagner zich in conflicten mengt die zorgen baart. Het geweld dat de groep inzet is zo extreem, dat de Verenigde Staten overwegen om Wagner te bestempelen als terroristische organisatie.

Wagner is vele malen beschuldigd van oorlogsmisdaden, sinds de groep in 2014 werd opgericht. Zo ook in Oekraïne. Westerse inlichtingendiensten vermoeden dat de huurlingen een rol speelden bij de massamoord in Boetsja en talloze andere (seksuele) misdaden, martelingen en moorden op burgers.

Van enkele oorlogsmisdaden plaatst de groep zelfs materiaal online. Alleen al op TikTok trokken de video's tot dusver meer dan 1 miljard views, schrijft BBC News. In een van de meest geruchtmakende video's van november wordt met een moker op het hoofd van een vermoedelijk overgelopen soldaat ingebeukt. "Een hond krijgt de dood van een hond", reageerde Prigozhin tevreden.

Tienduizend gevangenen 'gerekruteerd'

Het spreekt boekdelen over de leden van de Wagner Groep. De kern van Wagner bestaat uit Russische oorlogsveteranen, maar voor de oorlog in Oekraïne wordt er uit een ander vaatje getapt. Gedetineerden uit Russische strafkolonies worden (vaak gedwongen) gerekruteerd en zonder ervaring naar de frontlinie gestuurd. In ruil daarvoor zou hun straf worden verlaagd.

Sinds juni zou de groep al 7.000 tot 10.000 gevangenen naar de frontlinie hebben gestuurd, schrijft persbureau Reuters. De manier waarop zij worden ingezet is schokkend. Volgens rapporten worden de gevangenen door Wagner op zwaar beveiligde Oekraïense verdedigingslinies afgestuurd. Als op die manier in beeld is gebracht waar Oekraïense soldaten zich hebben ingegraven, worden die locaties gebombardeerd.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky leek die Russische strategie in november te bevestigen. In toespraken had hij het over "honderden Russische doden per dag" bij "de grootste tactische waanzin van de bezetter".

Waarom de strijd om Bakhmut zo hevig is

Bakhmut ligt op een belangrijk strategische positie. Het is een verkeersknooppunt en zou voor Rusland de weg openen naar Kramatorsk en Sloviansk, de laatste overgebleven Oekraïense bolwerken in Donetsk. Daarachter komt dan zelfs weer de stad Kharkiv in het vizier, de tweede grootste van het land.

De Russen proberen Bakhmut daarom al maanden in te nemen. Prigozhin wil de stad 'cadeau' doen aan Poetin om zijn invloed in Moskou te vergroten. "Hij heeft in Moskou lopen opscheppen dat hij de stad wel even zal veroveren", zegt defensiespecialist Peter Wijninga tegen NU.nl. "Nu moet hij die belofte waarmaken."

Daar komt bij dat Prigozhin al sinds het begin van de oorlog stevige kritiek uit op de Russische legerleiding. Als zijn eigen privéleger ook afdruipt, loopt hij flinke imagoschade op. Zelensky heeft hem in ieder geval gewaarschuwd: "Wij gaan geen centimeter opgeven."

