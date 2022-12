Wapenfabriek in Spanje en premier Sánchez ontvangen bombrieven uit Oekraïne

Bombrieven uit Oekraïne zijn binnengekomen bij een wapenfabriek in het Spaanse Zaragoza en op de Oekraïense ambassade in Madrid. Een medewerker raakte gewond toen een aan de ambassadeur gerichte envelop ontplofte bij het openen. Ook bleek nu dat er een bombrief op weg was naar de Spaanse premier Pedro Sánchez.

De Spaanse politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Spaanse media melden dat op beide bombrieven hetzelfde emailadres was geschreven.

Bij het onderzoek kwam naar voren dat de twee bombrieven niet de enige verstuurde brieven zijn. Zo onderschepte de nationale politie op 24 november een vergelijkbare bombrief die op weg was naar premier Sánchez. Het Base Aérea Torrejón, een luchtmachtbasis in de buurt van Madrid, ontving eveneens een envelop met explosieven.

Het wapenbedrijf in Zaragoza is de fabrikant van de C90-raketwerpers die Spanje aan Oekraïne levert. De fabrikant sloeg alarm toen na het incident op de ambassade ook in Zaragoza een brief uit Oekraïne werd bezorgd.

De veiligheidsdiensten constateerden toen ze de envelop scanden dat er een draad in was bevestigd, die een explosief liet afgaan als het poststuk werd geopend. De verdachte envelop is daarna gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba riep naar aanleiding van de explosie op tot extra veiligheidsmaatregelen bij alle ambassades van Oekraïne.

Wat de motieven achter de brieven zijn en wie de bomenveloppen heeft verstuurd wordt onderzocht.

