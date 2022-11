G7 gaat onderzoek naar oorlogsmisdaden leiden, martelingen gemeld in Kharkiv

Het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne wordt voortaan gecoördineerd door leden van de G7. Dat meldt de overleggroep dinsdag. Eerder op de dag meldde persbureau AP dat ook in de Oekraïense stad Kharkiv Oekraïners zijn gemarteld.

De G7-landen willen een informatienetwerk op gaan zetten in Oekraïne om meldingen van oorlogsmisdaden snel na te lopen. "Op die manier kunnen we sneller tot vervolgingen overgaan", aldus de G7.

Tot de G7 behoren Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de Verenigde Staten. De Europese Unie sluit sinds 1977 ook aan.

De partijen bespreken veelal economische vraagstukken, maar het waren dinsdag de justitieministers die bijeenkwamen om de situatie in Oekraïne te bespreken. Daar waren ook afgevaardigden van het Internationaal Strafhof en de Oekraïense regering bij aanwezig.

"Het zal jaren, misschien zelfs decennia duren voor we alle daders hebben berecht. Maar we zullen doorzetten", besluit de G7 in een verklaring.

Oekraïne registreerde al ruim 34.000 oorlogsmisdaden

Oekraïense autoriteiten hebben al ruim 34.000 oorlogsmisdaden gesignaleerd. Geruchtmakende zaken draaien om de executies in de stad Boetsja en de gruwelijkheden in de strijd rondom de zuidelijke havenstad Mariupol. In en rondom Kharkiv zijn zeker 460 misdaden in beeld gebracht.

Dinsdag voegt persbureau AP daar martelingen in de noordoostelijke stad Kharkiv aan toe. Het Amerikaanse medium sprak met inwoners uit de stad, die in details bespreken hoe zij door Russische soldaten werden toegetakeld.

Zo zou een 24-jarige man dagenlang zijn opgesloten in een cel en daar herhaaldelijk zijn geëlektrocuteerd aan zijn oren en geslachtsdeel. Anderen meldden dat zij het Russische volkslied moesten leren terwijl zij gedwongen luisterden naar de pijnschreeuwen van andere gevangenen. AP heeft foto's ingezien die beweringen van inwoners lijken te bevestigen.

De Russen namen Kharkiv aan het begin van de oorlog in en werden in september door Oekraïense troepen uit de stad verdreven. Sindsdien proberen mensenrechtenorganisaties in beeld te brengen wat de lokale bevolking is overkomen.

"We ontvangen al maandenlang meldingen van inwoners over martelingen", citeert AP een lokale mensenrechtenvereniging. "Wij zijn bang dat de ergste misdaden nog ontdekt moeten worden."

