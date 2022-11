NAVO wil hulp aan Oekraïne opschalen in het zicht van horrorwinter

De NAVO wil de hulp aan Oekraïne verder opschalen. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg gebruikt de Russische president Vladimir Poetin de naderende winter als oorlogswapen, omdat zijn strijdkrachten tekortschieten op het slagveld.

"Ik denk dat we allemaal de satellietfoto's hebben gezien waarop Europa baadt in het licht en Oekraïne een donkere vlek is, dus er ligt een enorme taak bij de wederopbouw", zei Stoltenberg dinsdag.

De secretaris-generaal praat twee dagen met de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten in Boekarest. Daarbij zijn ook ministers uit Finland en Zweden aanwezig, hoewel die landen nog wachten op definitieve goedkeuring uit Hongarije en Turkije om te kunnen toetreden tot de NAVO.

De bijeenkomst dient volgens Stoltenberg om meer steun voor Oekraïne te werven. Dat gaat niet alleen om wapenhulp, zoals luchtverdedigingssystemen en munitie, maar ook om zogeheten niet-dodelijke hulp. Daaronder vallen bijvoorbeeld brandstof, medische goederen en winteruitrusting voor Oekraïense militairen.

Verschillende ministers van het dertig lidstaten tellende bondgenootschap lieten voorafgaand aan de top weten op hetzelfde spoor te zitten. "De komende maanden worden een grote test voor ons allen. Voor Oekraïne draait die om het eigen voortbestaan, voor ons is het een morele test. We moeten Oekraïne blijven helpen zolang dat nodig is", zei de Slowaakse buitenlandminister Rastislav Kácer.

Zware winter in aantocht voor Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwde zijn volk eerder deze week voor meer Russische aanvallen zoals die van vorige week. Die lieten miljoenen mensen zonder verwarming, water of stroom achter. Het waren de zwaarste aanvallen op burgerlijke infrastructuur sinds het begin van de oorlog in februari.

"Het wordt een vreselijke winter voor Oekraïne, dus we proberen onze steun op te schroeven om het land te helpen veerkrachtig te blijven", zei een hooggeplaatste Europese diplomaat op de NAVO-top.

Duitsland, momenteel voorzitter van de G7, organiseert in de marge van de bijeenkomst in Boekarest gesprekken met andere G7-landen. Dat moet manieren opleveren om het Oekraïense stroomnetwerk te herbouwen. De Verenigde Staten hebben al laten weten dat ze samen met Europese landen en Amerikaanse bedrijven op zoek zijn naar onderdelen om apparatuur te vervangen die is beschadigd door Russische raketaanvallen.

'Blijf kalm en geef tanks'

Op het militaire vlak probeert de NAVO wapenfabrikanten aan te sporen hun productie te versnellen. Maar volgens een andere topdiplomaat loopt die ambitie steeds vaker aan tegen capaciteitsproblemen.

De Baltische staten, die vanaf het begin van de oorlog voorop gaan in de steun aan Kyiv, blijven benadrukken dat de NAVO meer wapentuig moet leveren. "Mijn boodschap aan mijn buitenlandse collega-ministers op de NAVO-top is simpel: blijf kalm en geef tanks", schreef de Litouwse minister Gabrielius Landsbergis op Twitter.

NAVO-lidmaatschap op lange baan

Op de top in Boekarest wordt ook gesproken over het Oekraïense verzoek tot lidmaatschap van de NAVO. Waarschijnlijk komt daar alleen uit dat het land in beginsel lid mag worden, net zoals elk ander land, maar blijft een concreet pad naar dat lidmaatschap voorlopig uit.

"De belangrijkste focus ligt nu op steun aan Oekraïne", zei Stoltenberg. "We zitten midden in een oorlog. Daarom moeten we voorkomen dat we de eenheid van de bondgenoten om militaire, humanitaire en financiële steun aan Oekraïne te leveren ondermijnen."

