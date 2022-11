Overzicht Kyiv heeft weer stroom, Kherson loopt leeg na vijftig beschietingen

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: bijna alle mensen in Kyiv hebben weer stroom. De hoofdstad kreeg vier dagen geleden een grote Russische luchtaanval te verwerken. In de zuidelijke stad Kherson was het zondag raak: daar sloegen honderden inwoners zondag op de vlucht.

Allereerst Kyiv: daar meldde de regering zondag dat het elektriciteitsnetwerk vrijwel overal is hersteld. Inwoners zouden weer toegang hebben tot stroom, water en verwarming. Laatstgenoemde is belangrijk met het oog op de strenge winter in het land.

Volgens burgemeester Vitali Klitschko hebben technici "in recordtempo" herstelwerkzaamheden doorgevoerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vond juist dat het herstel langzaam verliep.

Rusland bestookt al wekenlang Oekraïense energievoorzieningen. Het Kremlin probeert de Oekraïense bevolking in de kou te zetten door de verwarming plat te leggen. Dat terwijl de temperatuur geregeld onder het vriespunt ligt. De regering van Zelensky heeft daarom uit voorzorg in steden verwarmingscentra opgericht, waar mensen terecht kunnen voor warmte, water en elektriciteit.

Kherson vijftig keer beschoten in één dag

Desondanks heeft de Oekraïense regering inwoners van steden aan de frontlinie opgeroepen om te vertrekken. Steden die meer landinwaarts liggen, zijn volgens Zelensky veiliger, omdat die hopelijk minder snel het doelwit zijn van Russische luchtaanvallen.

Inwoners kunnen zich vrijwillig opgeven voor evacuatie. Die lijkt in Kherson op stoom te komen. De stad werd twee weken geleden door Oekraïense troepen heroverd, maar werd zondag opnieuw hevig beschoten. Als reactie daarop besloten honderden inwoners te vertrekken.

Volgens de regionale gouverneur van de regio voerde Rusland zeker vijftig beschietingen uit. Zeker één persoon kwam om het leven en twee anderen raakten gewond. De situatie in de regio zou "kritiek" zijn, doordat veel hoogspanningslijnen en infrastructuur zijn verwoest. Slechts 5 procent van de inwoners zou thuis licht hebben. Ziekenhuizen zaten tijdelijk zonder stroom.

Nieuwe gevangenenruil voltooid

Ten slotte hebben beide strijdende partijen een nieuwe gevangenenruil uitgevoerd. Twaalf Oekraïense en negen Russische soldaten werden vrijgelaten.

Beide landen voeren met enige regelmaat deze krijgsgevangenenruilen uit. Eerder deze week ging het om in totaal honderd gevangenen. Begin november werden bij één overeenkomst liefst 214 soldaten uitgewisseld. In de afgelopen twee maanden ging het in totaal om zo'n vijfhonderd militairen.

