Overzicht Luchtaanvallen in heel Oekraïne, Kyiv vraagt spoedzitting VN aan

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: nieuwe grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne. Meerdere steden, waaronder Kyiv en Lviv zijn geraakt. Volgens Oekraïense autoriteiten kwamen zeker zes mensen om het leven en raakten 36 mensen gewond. Om de aanvallen te bespreken vroeg president Volodymyr Zelensky om een spoedzitting met de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Rusland heeft woensdag een nieuwe grootschalige luchtaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het luchtalarm ging rond 12.30 uur (Nederlandse tijd) af in vrijwel het hele land. Vanuit meerdere steden kwamen meldingen binnen van explosies. In Kyiv kwamen daardoor drie mensen om het leven, meldt burgemeester Vitali Klitschko. De schade wordt nog opgemaakt. In het centrum van de hoofdstad waren grote rookwolken te zien.

Het gaat voornamelijk om nieuwe aanvallen op het energienetwerk, maar er worden ook slachtoffers en schade in woonwijken gemeld. In de hele regio is het stroomnetwerk uitgevallen. Ook hebben inwoners geen toegang meer tot schoon drinkwater.

In het hele land zijn er speciale opvangcentra opgezet. Daar kunnen inwoners terecht voor warmte, elektriciteit, water, internet en medicijnen. Op die manier probeert de regering in Kyiv haar inwoners te beschermen voor verdere aanvallen op het energienetwerk.

In het zuiden van het land overleed een baby toen een kraamafdeling werd geraakt. Ook moest een kerncentrale nabij Mykolaiv deels worden stilgelegd. Daarnaast zat buurland Moldavië urenlang zonder stroom, die storing is inmiddels opgelost. Volgens vicepremier Andrei Spînu was de stroom in de helft van het land uitgevallen.

Kyiv wil spoedzitting VN-Veiligheidsraad over raketbeschietingen

Oekraïne eist een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad om de raketbeschietingen op het energienetwerk te bespreken. Volgens Zelensky gaat het om doelgerichte aanvallen op burgers en niet-militaire doelen. Hij vroeg daarom een spoedzitting aan.

De zitting zal woensdagavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd) beginnen, melden diplomaten bij de VN in New York. Zelensky zal deelnemen via een videoverbinding.

Hij had zijn ambassadeur, Sergej Kislitsia, opgedragen een zitting aan te vragen vanwege "moord op burgers, verwoesting van infrastructuur en daden van terreur".

Europees Parlement noemt Rusland vanaf nu een 'sponsor van terrorisme'

Het Europees Parlement noemt Rusland voortaan een sponsor van terrorisme. Dat is nu alleen nog symbolisch, want de Europese Unie heeft geen zwarte lijst heeft met landen die terrorisme steunen.

De Verenigde Staten hebben wél een zo'n lijst. Een land dat daarop belandt kan bijvoorbeeld moeilijker aan financiële hulp, leningen en wapens komen. De VS wil Rusland nog niet op die lijst zetten.

Oekraïne drong al langer bij de EU aan op deze stap. "Ze verdienen de aanduiding. Russische troepen hebben woonwijken en infrastructuur aangevallen en duizenden burgers gedood. Ze terroriseren de burgerbevolking", zegt een woordvoerder van het Europees Parlement.

Het Parlement heeft woensdag ook samen met de burgemeester van de Italiaanse stad Florence een Europese campagne gelanceerd om generatoren en transformatoren aan Oekraïne te doneren. De apparaten moeten het land door de koude winter heen helpen. De generatoren zijn nodig om bij stroomuitval essentiële voorzieningen als ziekenhuizen, scholen, de watervoorziening, opvangcentra, schuilkelders en telefoonmasten draaiende te houden.

Een begrafenis tijdens de strenge Oekraïense winter. Foto: Getty Images

VS geeft nog meer militaire hulp aan Oekraïne

De Verenigde Staten verstrekken voor nog eens 400 miljoen dollar militaire hulp aan Oekraïne zodat het land zichzelf kan verdedigen "tegen de meedogenloze aanvallen van het Kremlin", zegt de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken.

Het gaat om wapens, munitie en luchtverdedigingsapparatuur uit de voorraad van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De nieuwe steun brengt de totale Amerikaanse bijdrage aan Oekraïne op ruim 19 miljard dollar sinds de Russische invasie in februari.

Nog steeds explosies bij kerncentrale in Oekraïne: hoe gevaarlijk zijn ze?

Eerder

