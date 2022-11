Russische luchtaanvalsgolf treft heel Oekraïne, ook Moldavië zonder stroom

Rusland heeft woensdag een nieuwe grootschalige luchtaanval uitgevoerd op Oekraïne. In Kyiv viel een dode en in het zuiden van het land overleed een baby toen een kraamafdeling werd geraakt. Ook moest een kerncentrale nabij Mykolaiv deels worden stilgelegd. Daarnaast meldt Moldavië dat in grote delen van het land de stroom is uitgevallen.

Het luchtalarm ging rond 12.30 uur (Nederlandse tijd) af in vrijwel het hele land. Vanuit diverse steden kwamen meldingen binnen van explosies. Ook de westelijk gelegen stad Lviv en voorsteden van de hoofdstad Kyiv melden aanslagen. In Lviv zou plaatselijk de stroom zijn uitgevallen.

Daar maakt ook Moldavië melding van. Volgens vicepremier Andrei Spînu is de stroom in de helft van het land uitgevallen. Het grootste energiebedrijf van Moldavië weet niet hoelang het nodig heeft om de herstelwerkzaamheden uit te voeren.

In Kyiv wordt de schade nog opgemaakt. Burgemeester Vitali Klitschko weet nog niet precies welke gebouwen zijn geraakt. In het centrum van de stad stijgen grote rookwolken op. Vermoedelijk gaat het ook daar om nieuwe aanvallen op het energienetwerk, maar er worden ook slachtoffers en schade in woonwijken gemeld.

Volgens de laatste berichten is in de hele regio het stroomnetwerk uitgevallen. Ook hebben inwoners geen toegang meer tot schoon drinkwater.

Oekraïne zet speciale opvangcentra op voor burgers

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde in de nacht van dinsdag op woensdag dat in het hele land speciale opvangcentra worden opgezet. Daar kunnen inwoners terecht voor warmte, elektriciteit, water, internet en medicijnen. Op die manier probeert de regering in Kyiv haar inwoners te beschermen voor verdere aanvallen op het energienetwerk.

De winter in Oekraïne duurt grofweg van half november tot half maart. De gemiddelde maximumtemperatuur overdag is dan nog geen 4 graden. Januari is het koudst. Dan wordt het over het algemeen niet warmer dan -1 graad. Vanwege de start van de winter probeert de regering inwoners van steden nabij de frontlinie te evacueren naar andere, verder landinwaartse steden.

Baby overleden bij aanval op kraamafdeling

Ook zo'n 200 kilometer ten zuidwesten van Kyiv worden raketaanvallen gemeld. In Vinnytsia en Kremenchuk zou "cruciale" infrastructuur zijn geraakt. In Vilniansk, nabij Zaporizhzhia, werd in de nacht van dinsdag op woensdag een kraamafdeling geraakt, melden Oekraïense autoriteiten. Een twee dagen oude baby zou daarbij om het leven zijn gekomen.

Volgens de Verenigde Naties kwamen tot dusver zeker meer dan vierhonderd kinderen om het leven in Oekraïne. Zelensky spreekt van "terreur en moord". Hij beweert dat Rusland een doorbraak probeert te forceren met aanslagen omdat het land de strijd op het slagveld verliest.

Kraamafdeling Oekraïens ziekenhuis in puin na Russische raketaanval

Europees Parlement noemt Rusland 'sponsor van terrorisme'

Het Europees Parlement noemt Rusland voortaan een sponsor van terrorisme. Het gaat om een voornamelijk symbolische titel, aangezien de EU nog geen zwarte lijst heeft met landen die terrorisme steunen.

De Verenigde Staten hebben wél een zwarte lijst. Een land dat daarop belandt kan bijvoorbeeld moeilijker aan financiële hulp, leningen en wapens komen. De VS wil Rusland nog niet op die lijst zetten.

Oekraïne drong al langer bij de EU aan op deze stap. "Ze verdienen de aanduiding. Russische troepen hebben woonwijken en civiele infrastructuur lukraak aangevallen en duizenden burgers gedood. Ze terroriseren de burgerbevolking", zegt een woordvoerder van het Europees Parlement.

