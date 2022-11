Oekraïne begint evacuatie van inwoners uit kapotgeschoten zuiden vanwege winter

Inwoners van verwoeste steden in Zuid-Oekraïne worden door de regering in Kyiv opgedragen om te verhuizen. De winter in het land is begonnen en in de kapot geschoten steden kunnen bewoners zich moeilijk warmhouden. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest voor de levens van miljoenen Oekraïners.

Premier Iryna Vereshchuk beschrijft maandag in een bericht op Telegram hoe inwoners hulp bij evacuatie kunnen aanvragen. Ze hoopt dat vooral ouderen, zieken, gehandicapten en vrouwen met kinderen naar de beter bewoonbare steden elders trekken. "Daar kunnen jullie de winterperiode doorbrengen", aldus Vereshchuk. "Voor transport, verblijf en medische hulp wordt gezorgd."

Grofweg is de winter in Oekraïne van 18 november tot 12 maart. Gemiddeld zijn de maximale temperaturen overdag dan nog geen 4 graden. Januari is het koudst. Dan wordt het over het algemeen niet warmer dan -1 graad.

Kyiv voorziet vooral problemen in Kherson en Mykolaiv. In beide steden is de energie-infrastructuur kapotgeschoten en is er amper elektriciteit of schoon drinkwater.

WHO maakt zich zorgen over levens van miljoenen Oekraïners

Ook de WHO ziet dat de zorg voor Oekraïners in de knel raakt. De massale stroomuitval leidt namelijk ook tot problemen in ziekenhuizen. In totaal zouden er al ruim 700 aanvallen zijn geweest op energiebedrijven.

Het hoofd van het grote Oekraïense energiebedrijf YASNO wil dat inwoners voorbereid zijn "op alle mogelijke scenario's", en roept op om dekens en warme kleding in te slaan. Zo'n 10 miljoen inwoners zouden nu al zonder stroom zitten.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky probeert zijn bevolking gerust te stellen: "we hebben veel scenario's doorgenomen en het is absoluut niet nodig om het land te verlaten."

De WHO wil dat inwoners via een humanitaire corridor geholpen worden. Dat is een gevechtsvrije route waarmee medische hulpmiddelen geleverd kunnen worden.

