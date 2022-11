Overzicht Nieuwe beschietingen in Kherson | WHO wil 'gezondheidscorridor'

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: nieuwe beschietingen in de heroverde stad Kherson, in Luhansk en rond de kerncentrale in Zaporizhzhia. Verder roept de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op tot een humanitaire corridor, omdat veel ziekenhuizen niet meer goed kunnen functioneren en de medicijnvoorraad opraakt.

In de heroverde stad Kherson zijn opnieuw beschietingen. Daarbij kwam zeker één persoon om het leven. Drie anderen raakten zwaargewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Kyiv blijft benadrukken dat de oorlog na de terugtrekking uit de Kherson-regio nog niet voorbij is.

Ook in de oost-Oekraïense provincie Luhansk zijn al dagen beschietingen door de Russen. De gevechten vinden vooral rondom de stad Stavove plaats. Rusland beschouwt die stad als belangrijk centrum.

De kerncentrale in Zaporizhzhia is ook opnieuw doelwit. In de nacht van zaterdag op zondag werden meerdere hevige explosies gemeld. De centrale is momenteel in Russische handen. Het Russische agentschap voor energie, Rosatom, is in gesprek met het Internationale Atoomagentschap (IAEA).

De IAEA zegt dat meerdere gebouwen, systemen en apparatuur zijn beschadigd, maar meldt geen kritieke schade die de nucleaire veiligheid bedreigt. Oekraïne en Rusland geven elkaar de schuld van de aanvallen op de kerncentrale.

WHO bezorgd om gezondheid van veel Oekraïners

Volgens de WHO komt de zorg voor Oekraïners in de knel. De organisatie zegt dat er ruim zevenhonderd aanvallen op de gezondheidsinfrastructuur zijn geweest sinds het begin van de oorlog. Daarom roept de organisatie op tot een humanitaire corridor, meldt BBC News. Dat is een gevechtsvrije route, waarover medische hulpmiddelen vrij moeten kunnen worden vervoerd, zodat artsen de nodige zorg kunnen bieden.

De WHO maakt zich vooral zorgen om zeventienduizend mensen met hiv in het Donetsbekken. De medicijnen die dat virus afremmen, zijn schaars en de voorraden moeten nodig worden aangevuld. Verder komt met de winter ook het griepvirus op en zijn veel mensen niet ingeënt tegen COVID-19. "Dat vormt gevaren voor ouderen en andere kwetsbare Oekraïners", zegt de gezondheidsorganisatie.

Ook de enorme stroomuitval in het land is een grote zorg van de WHO. Een kwart van de bevolking zit zonder stroom. De ziekenhuizen hebben problemen en hebben voor onderzoek en verzorging van patiënten elektrische apparatuur nodig. De winterse kou zal een toename van het aantal aandoeningen veroorzaken. Mogelijk zien twee tot drie miljoen mensen in Oekraïne zich straks genoodzaakt hun onverwarmde woningen te verlaten.

Toch zegt de Oekraïense regering dat de Oekraïners het land niet hoeven te ontvluchten uit vrees voor stroomuitval. Plaatsvervanger Kirilo Timosjenko van president Volodymyr Zelensky zei dat veel verschillende scenario's zijn doorgenomen. "Ik wil iedereen meteen geruststellen: het is absoluut niet nodig om het land te verlaten."

Oekraïense militairen brengen een gewonde soldaat naar een zieken huis in het Donetsbekken. Foto: AP

Nieuwe meldingen van martelingen en verbranden van lichamen

Rusland wordt opnieuw beschuldigd van het martelen van Oekraïense burgers. In de stad Kherson, waaruit de Russen onlangs zijn teruggetrokken, zijn vier martelkamers gevonden. Op die plekken zijn onder meer schokinstrumenten en handboeien gevonden, meldt Kyiv.

Ook zouden de Russische troepen hun eigen gesneuvelde soldaten verbranden, meldt The Guardian. Er zouden meerdere plekken in de regio Kherson zijn waar verbrande lichamen zijn gevonden.

Meerdere landen bieden steun aan Oekraïne en buurland Moldavië

Noorwegen heeft aangegeven Oekraïne te gaan helpen met de gasaankoop voor de komende winter. Het gaat om een bedrag van 2 miljard Noorse kronen (zo'n 1,9 miljard euro) en is onderdeel van het aangekondigde steunpakket van de Europese Bank voor de wederopbouw en ontwikkeling van Oekraïne.

Tijdens een internationale conferentie in Parijs is ruim 100 miljoen euro bij elkaar geraapt om buurland Moldavië te helpen. Moskou heeft de gastoevoer naar het land van 2,6 miljoen inwoners afgesloten. De import van stroom uit Oekraïne is niet langer mogelijk vanwege de Russische bombardementen op de energie-infrastructuur.

Volgens de Moldavische president Maia Sandu wordt haar land bedreigd met een acute energiecrisis. Haar Franse ambtgenoot Emmanuel Macron zei dat een groot deel van het ingezamelde bedrag moeten worden ingezet om Moldavië te helpen die crisis te bezweren. Ook Duitsland biedt het land zo'n 32 miljoen euro om uit de crisis te kunnen blijven.

