Defensie-expert Ko Colijn over de 'grensoverschrijdende' raket op Polen

Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer bespreekt hij de raketinslag in Polen van afgelopen week. Die raket ging letterlijk en figuurlijk een grens over, maar de NAVO reageerde uiteindelijk opvallend kalm.

Volgens iedereen is de raketinslag op een graanschuur net over de Poolse grens niet meer dan een pijnlijk incident. Een gevalletje grensoverschrijding. Ook secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de

NAVO denkt er zo over. Hij en de Amerikaanse president Joe Biden zeiden zelfs dat we eerder moesten denken aan luchtafweer van een Oekraïense raket en dat we niet naar Rusland moesten kijken.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky was boos en wees wél onmiddellijk naar Rusland. Zelfs nog voor er enig onderzoek had plaatsgevonden. In tweede instantie zwakte hij die beschuldiging iets af tot "zeer waarschijnlijk", want hij wilde geen openlijke ruzie met zijn helpers. Toch is er wel iets vreemds aan de lezing van Stoltenberg en Biden.

Stoltenberg zei dat de raket niet Russisch was, Biden had het niet over 'Russisch' maar over 'uit Rusland'. Een seniorenmomentje van Biden misschien. Maar zijn opmerking sluit niet uit dat Oekraïense separatisten de raket hebben afgeschoten, dat het projectiel door Russen vanaf bezet Oekraïens gebied is afgeschoten, of dat hij door iemand vanuit een ander land (bijvoorbeeld Wit-Rusland) is afgeschoten. Ik heb daar geen aanwijzingen voor, maar ik kan het nog niet helemaal uitsluiten.

Ongemakkelijk was wel dat Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov de Amerikaanse president een pluim gaf voor diens 'beheerste' reactie. Polen werd door Rusland van 'hysterie' beschuldigd. Peskov wist toen nog niet dat Polen ook niet naar Rusland wees als dader.

Zelfs de zwakke versie van artikel 5 (de automatische onderlinge hulpverplichting van de NAVO) werd door Polen niet geactiveerd. Als een NAVO-lidstaat gevaar ruikt, kan het via artikel 4 een noodvergadering bijeenroepen. Dat deed Polen ook niet. Ondanks stellige experts die dat wel verwachtten. Misschien is artikel 4 niet van stal gehaald om buurland Oekraïne te ontzien, maar wellicht ook om eventuele vlammen in Moskou bij voorbaat te doven.

Neuzen dezelfde kant op

Wat ook knaagt, is dat er volgens Politico op vrijdag een dringend telefoontje vanuit Washington naar elke NAVO-hoofdstad is gegaan. De boodschap was om niet te speculeren over de herkomst van de raket, iedereen moest zijn mond houden. Eenheid in de gelederen, leek het devies. Vooral uit de Baltische staten, die aanvankelijk fel reageerden, viel daarna de stilte op.

Uiteraard kreeg de Poolse regering een schouderklopje. Verder zei iedereen bijna opgelucht dat er kalm en beheerst was gereageerd. Dat lijkt me overigens heel verstandig, maar geen spontane eensgezindheid. Er leek strakke regie te bestaan.

Later was er enige verwarring in het contact tussen Polen en Oekraïne. Eerst eiste Zelensky dat hij mee mocht doen met het Pools-Amerikaanse onderzoek naar de raketinslag. Nee, was het Poolse antwoord. Vervolgens wist Defense News op donderdag te melden dat Oekraïne niet 'uitgenodigd' was. Even later werd bekend dat Oekraïne zichzelf blijkbaar wel kon uitnodigen, want ze mochten de Pools-Amerikaanse bevindingen wel controleren.

De gezaghebbende site Lawfare wees er op dat er ook verschil is tussen een opzettelijke vorm van agressie en een onbedoeld incident. Dat laatste verdient eigenlijk de naam agressie niet eens, dus kan een bondgenootschap geen verdedigingsplicht oproepen.

Was dat bedoeld om geen olie op het vuur te gooien? Dan heb ik niets gelezen of gehoord van artikel 42-7 van het EU-verdrag. Dat is veel sterker dan artikel 5 uit het NAVO-verdrag, waar de VS, Canada en het VK aan gebonden zijn. 42-7 is een (uitdrukkelijk) verplichting tot militaire steun. Omdat Polen lid van de EU is had elk lid, dus ook Nederland, verplicht kunnen worden tot het leveren van militaire hulp. Maar nee: van dat Europese traject is helemaal niets vernomen. Europa uitgerangeerd.

Overeenkomsten met Nordstream-explosie

Dan is er ten slotte nog de geheimzinnige explosie die de gaspijp Nordstream op 26 september onklaar maakte. Om te de-escaleren is nooit een formele beschuldiging aan Rusland geuit. Terwijl het toch een publiek geheim is dat de dader daar gezocht moet worden.

In mijn achterhoofd knaagt de gedachte dat de VS geen zin had in een groot conflict. De Amerikanen sloten op 1 maart al een overeenkomst met de Russen. Daarin spraken ze af om conflicten die geboren worden uit vergissingen te vermijden. Neuzen dezelfde kant op. Klein houden.

