VS: Rusland ontwikkelt met hulp Iran aanvalsdrones voor oorlog tegen Oekraïne

Rusland gaat volgens Amerikaanse inlichtingen met hulp van Iran in eigen land aanvalsdrones produceren voor de oorlog in Oekraïne. De Russische troepeng gebruiken al Iraanse drones in Oekraïne.

Bronnen rond de Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen tegen de Washington Post dat Rusland inmiddels begonnen is met het ontwikkelen van de Iraanse aanvalsdrones. Moskou krijgt daarbij expertise en onderdelen van Teheran.

Beide landen zouden tijdens een ontmoeting in Iran begin november tot een akkoord zijn gekomen. De productie van de onbemande vliegtuigjes zou binnen enkele maanden op gang moeten komen.

Rusland zet nu al Iraanse drones in voor aanvallen op doelen in Oekraïne, met name op de (energie)infrastructuur. De eerste drone van het Iraanse type Shahed boven Oekraïne werd op in september neergeschoten.

Sindsdien heeft Moskou het gebruik van de Iraanse aanvalsdrone opgeschroefd en daarmee successen geboekt nadat de Russische strijdkrachten zich hebben teruggetrokken uit een aantal strategische steden.

De Iraanse vliegtuigjes kunnen honderden kilometers ver vliegen om zich dan met een explosieve lading op een doelwit te storten. Door de kamikazedrones zelf te produceren, kan Rusland snel een voorraad aanleggen van deze relatief betaalbare en uiterst effectieve wapens, zo schrijft de Washington Post.

In oktober heeft de Europese Unie een Iraanse dronefabrikant en drie generaals uit dat land sancties opgelegd omdat ze het Russische leger van gevechtsdrones voorzien.

