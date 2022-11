Overzicht 'Zeker 437 kinderen gedood' | Verrassingsbezoek Britse premier aan Kyiv

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: Oekraïne meldt dat sinds de start van oorlog zeker 437 kinderen zijn gedood. Dat aantal kan nog oplopen. Over enkele dagen duurt de oorlog al negen maanden. En verder verraste de Britse premier Rishi Sunak met een bezoek aan Kyiv. Hij deed enkele beloftes aan zijn Oekraïense collega.

De oorlog nadert de negen maanden en Oekraïne stelt dat er meer dan 437 kinderen om het leven zijn gekomen als gevolg van de oorlog. Ruim achthonderd kinderen raakten gewond.

De autoriteiten benadrukken dat dit geen definitieve cijfers zijn en dat deze aantallen nog zullen oplopen. Nog steeds wordt informatie nagetrokken uit gebieden waar wordt gevochten, uit bevrijde gebieden en uit gebied dat nog steeds is bezet door Russische troepen.

De Verenigde Naties zeggen dat minstens 16.295 burgers zijn gedood sinds de Russische invasie.

Volg onze Oekraïne-updates Krijg regelmatig een overzicht van gebeurtenissen Blijf met meldingen op de hoogte

'Oekraïne kan nog dit jaar weer de baas zijn in de Krim'

De Oekraïense strijdkrachten zouden al eind dit jaar de dienst weer kunnen uitmaken op de door de Russen bezette Krim.

Dat verwacht de Oekraïense onderminister van Defensie Volodymyr Havrilov. In een interview met Sky News zei hij dat de oorlog met Rusland volgens hem in de lente voorbij zal zijn.

De onderminister van Defensie stelt dat Oekraïne nooit zal stoppen met vechten totdat de overwinning definitief binnen is. Hij houdt ook rekening met de mogelijkheid van een Russische kernaanval. "Zo'n stap zou een drama zijn. God weet welk scenario zoiets voor iedereen zou opleveren, maar het is geen dreiging die ons ervan zal weerhouden door te gaan met onze strijd."

Havrilov herhaalde nog maar eens de veelgebruikte boodschap dat Oekraïne pas vredesbesprekingen wil "Russische troepen de bereidheid hebben getoond elk stukje grondgebied van Oekraïne te verlaten". Dat geldt ook voor de al jaren door de Russen bezette Krim en het Donetsbekken.

Oekraïne militairen vuren in de frontlinie in het oosten. Foto: AFP

Verrassingsbezoek Britse premier aan Kyiv

De nieuwe Britse premier Rishi Sunak verraste zaterdag met een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Hij sprak daar met zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky.

Sinds de eerste dagen van de oorlog zijn Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk de sterkste bondgenoten, zegt Zelensky. Bij zijn bericht plaatste hij een video van zijn ontmoeting met Sunak. De Britse regeringsleider beloofde dat Groot-Brittannië de Oekraïners zal blijven steunen in hun strijd tegen de Russen.

Sunak beloofde onder meer een pakket van vijftig miljoen pond aan defensiematerieel, zoals wapens om gevechtsvliegtuigen neer te halen en technologie om drones uit te schakelen.

Zelensky was erg dankbaar en tweette: "Met vrienden zoals jij aan onze zijde zijn we vol vertrouwen in onze overwinning."

Zelensky (links) was blij verrast met het bezoek van de Britse premier Sunak (rechts). Foto: AFP

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Zelensky wil geen korte wapenstilstand met Rusland

Zelensky ziet het niet zitten om een korte wapenstilstand te houden met Rusland. Volgens hem wordt de oorlog dan alleen maar erger.

"Rusland is nu uit op een korte wapenstilstand, een pauze om weer op krachten te komen. Men zou dit het einde van de oorlog kunnen noemen, maar zo'n uitstel zal de situatie alleen maar verergeren."

"Een echte, langdurige en eerlijke vrede kan alleen het resultaat zijn van de volledige beëindiging van de Russische agressie", voegt Zelensky eraan toe.

Generaal Mark Milley, de hoogste Amerikaanse militaire officier, heeft de afgelopen weken geopperd dat Kyiv zou kunnen profiteren van overwinningen op het slagveld om vredesbesprekingen met Moskou aan te knopen.

0:31 Afspelen knop Automobilist ziet raketten inslaan in Dnipro

Een van de Poolse raketslachtoffers begraven

Een van de Poolse slachtoffers van de afgezwaaide raketten afgelopen week is zaterdag begraven. De man wordt een oorlogsheld genoemd omdat hij veel Oekraïense vluchtelingen onderdak bood.

De man was net als het andere dodelijke slachtoffer een graanwerker in het Poolse grensgebied met Oekraïne. Dinsdag sloegen twee raketten in bij het dorpje Przewodów. Het is nog steeds niet duidelijk of de raketten van Russische of Oekraïense makelij zijn. Onderzoek moet dat uitwijzen.

Een Oekraïense militair draagt een foto van het Poolse raketslachtoffer. De man bood onderdak aan oorlogsvluchtelingen. Foto: Reuters

Veel mijnen in Oekraïne

Bijna een derde van heel Oekraïne zou bezaaid liggen met mijnen. Dat zeggen de Oekraïense autoriteiten. Het gaat dan om alle gebieden waarover Oekraïne nu controle heeft.

De hulpdiensten zijn in de bevrijde delen van Kherson en Mykolaiv druk bezig om een gebied van 8000 m2 te ontmijnen.

Sinds 2014 worden mijnen al vaak gebruikt in de oostelijke Donbasregio. Maar sinds het Russische leger het land binnentrok in februari dit jaar zou dat gebied vertienvoudigd zijn.

Inmiddels liggen de explosieven in een gebied dat vier keer zo groot is als Nederland. Het zou zeker maanden duren voordat alle infrastructuur mijnvrij is.

Er komen steeds meer mijnen bij in Oekraïne. Foto: AFP

Weer een treinverbinding met heroverd Kherson

Ruim een week nadat de Russen zich hadden teruggetrokken uit de stad Kherson, hebben de Oekraïense spoorwegen de treinverbinding hersteld. Vrijdagavond ging er van Kyiv een nachttrein naar de stad aan de monding van de rivier de Dnipro.

Kherson viel na het begin van de oorlog in februari snel in handen van de Russen en was de enige grote stad die werd ingenomen. Onder druk van Oekraïense aanvallen vanuit het noorden besloten de Russische strijdkrachten op 9 november de stad op te geven en zich terug te trekken op de zuidelijke oever van de brede rivier. Kherson ligt op de noordelijke oever.

Het treinstation in het heroverde Kherson biedt ook als één van de weinige plekken stroom. Foto: AFP

Russische troepen versterken linies, maar wel ver van het front

Russische troepen in het bezette Oekraïne zijn bezig hun linies te versterken, maar deels ver van het front. De versterkingen zijn tot 60 kilometer achter de huidige frontlijn, zo melden Britse inlichtingendiensten.

De Russen houden klaarblijkelijk rekening met verdere grotere doorbraken van het Oekraïense leger, zo stellen de Britten.

De Russische invasietroepen zijn bezig met allerlei aanpassingen na hun gedwongen terugtrekking uit het westelijk deel van de regio Kherson. De verdediging wordt nu versterkt bij het schiereiland de Krim en bij een rivier tussen de regio's Donetsk en Luhansk, bolwerken van de pro-Russische rebellen.

Rusland bevestigt bezig te zijn met het versterken van zijn posities op de in 2014 ingenomen Krim, die aan Kherson grenst. Het gaat erom de veiligheid van alle inwoners van de Krim te garanderen.

Eerste sneeuw in Oekraïne, Rusland valt gasproductie aan

In Oekraïne is de eerste sneeuw van het najaar gevallen, terwijl Rusland met nieuwe raketaanvallen de Oekraïense gasproductie probeert te ontwrichten. Volgens de gouverneur van Kyiv kan het de komende periode erg koud worden in de hoofdstad, tot -10 graden.

Rusland bestookt Oekraïne de laatste dagen regelmatig met raketten. Donderdag sloegen projectielen in bij Kyiv en bij raketfabrieken in het land. Ook zouden burgerdoelen zijn geraakt. Door de raketaanvallen hebben grote delen van Oekraïne last van stroomuitval.

De eerste sneeuw is gevallen in Oekraïne. Het kan de komende tijd tot wel 10 graden vriezen. Foto: AFP

Eerder

Aanbevolen artikelen