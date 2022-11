Overzicht Raketinslag in Polen loopt met sisser af, al is nog steeds veel onduidelijk

Regelmatig geeft NU.nl je een overzicht van de situatie in Oekraïne. Met deze keer: de wereld haalt enigszins opgelucht adem nadat gisteren alle alarmbellen waren afgegaan in Polen. Daar veroorzaakte een raketinslag twee doden. Eerst werd er rekening gehouden met een Russische raket. Nu lijkt het erop dat het om een Oekraïense luchtafweerraket ging en dus niet om een (onbedoelde) aanval van de Russen.

Dinsdag tegen het einde van de middag gingen alle alarmbellen af. Niet alleen in het Poolse grensdorp Przewodów, waar twee doden vielen door de raketinslag, maar ook in het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. Daar bereidde men zich voor op het zwartste scenario: een Russische aanval op NAVO-grondgebied.

Woensdagochtend kwam de NAVO bijeen in een spoedberaad. Al snel werd duidelijk dat de raketinslag waarschijnlijk het gevolg was van het Oekraïense verdedigingssysteem. De Oekraïense luchtafweerraket zou uit koers zijn geraakt en per ongeluk zijn terechtgekomen op Pools grondgebied. De Poolse president Andrzej Duda gaf aan dat "niets wijst op een bewuste aanval op Polen".

Hoewel het waarschijnlijk dus niet om een Russische aanval ging, werd vanuit verschillende hoeken toch Moskou als schuldige aangewezen. NAVO-topman Jens Stoltenberg dichtte Rusland "de uiteindelijke verantwoordelijkheid" toe, omdat Rusland deze oorlog is begonnen en voortzet. Hij benadrukte dat de inslag niet de schuld is van Oekraïne.

De locatie van de raketinslag.

Zelensky wil toegang tot plaats van inslag

Ondanks de sterke vermoedens van de NAVO liet de Oekraïense president Volodymyr Zelensky woensdag weten dat hij ervan overtuigd is dat de inslag niet door een Oekraïense raket komt. Hij baseert zich daarvoor op Oekraïense militaire inlichtingen. Volgens Zelensky is Rusland de schuldige. Maar daar staat hij alleen in. Zowel Polen als de Verenigde Staten en de NAVO wijzen naar een Oekraïense luchtafweerraket als oorzaak.

Eerder op de dag verzocht Oekraïne zijn buurland om toegang tot de plaats van inslag. Zelensky gaf aan te willen weten op basis waarvan zijn westerse partners de conclusie trekken dat de raket uit zijn land komt. Ook beloofde hij dat Oekraïne volledig zou meewerken aan een onderzoek.

Voor nu lijkt het incident met een sisser af te lopen. Stoltenberg zei dat de NAVO (op dit moment) geen maatregelen treft. De Poolse regering drukte de bevolking op het hart dat het land veilig is. Toch heeft het incident Polen en andere NAVO-landen zich wel degelijk doen realiseren dat de oorlog zich in de achtertuin van hun eigen grondgebied afspeelt.

Oekraïne recht rug op dag na beschietingen

De inslag in Polen vond plaats op de dag dat Rusland massaal Oekraïense steden door het hele land bestookte met raketten. Kyiv sprak zelf van de "zwaarste golf" aanvallen tot nu toe. Als gevolg van de aanvallen zat de halve Oekraïense bevolking zonder stroom.

Inmiddels is de stroomvoorziening in zeven Oekraïense regio's, waaronder de hoofdstad Kyiv, volledig hersteld. Op andere plekken wordt hard gewerkt aan het herstel van de stroomvoorziening.

Intussen is de positie van de Russen zwakker dan ooit na de terugtrekking van de troepen uit Kherson. The Guardian meldt dat er momenteel nog zwaar gevochten wordt in de regio Kherson, waar het Oekraïense leger zijn winsten verdedigt. Lokale bewoners maakten bij persbureau Reuters melding van misbruik van Oekraïense burgers door het Russische leger.

Oekraïne lijkt voorlopig nog niet te rekenen op een snelle beslissing van de oorlog. Woensdag verlengde het Oekraïense parlement de staat van beleg en mobilisatie van het leger met negentig dagen tot 19 februari 2023.

