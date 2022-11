Volgens NAVO was raket in Polen waarschijnlijk Oekraïens luchtdoelgeschut

De raket die dinsdag neerkwam in een Poolse plaats bij de grens met Oekraïne is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een Oekraïense luchtafweerraket. Daar duiden de eerste onderzoeken op, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. Toch zijn de explosie en de dood van twee Polen niet Oekraïne aan te rekenen, benadrukt hij.

Als Oekraïne daarbij een dodelijke explosie over de grens met Polen heeft veroorzaakt, is dat volgens Stoltenberg nog steeds aan de Russen te wijten. "Rusland draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid. De explosie in Polen is een direct gevolg van de oorlog met Oekraïne die Rusland is begonnen", zei de NAVO-chef.