VS denkt dat raket die Polen trof door Oekraïne is afgevuurd als luchtafweer

Er zijn aanwijzingen dat de raket die het Oost-Poolse dorp Przewodów trof uit Oekraïne kwam. Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden woensdag tijdens een spoedoverleg met de NAVO- en G7-landen op de G20-top in Indonesië. Bij de inslag kwamen twee mensen om het leven. De VS stelt dat de raket waarschijnlijk werd afgevuurd om een inkomende Russische raket te onderscheppen boven Pools grensgebied.

Eerder vertelden drie Amerikaanse veiligheidsambtenaren dat anoniem aan persbureau AP.

Biden zegt dat het gaat om een luchtafweerraket van het type S-300, van Russische makelij. Hij liet eerder al weten dat de raket waarschijnlijk niet vanuit Rusland is afgevuurd. "Er is voorlopige informatie die dat betwist. Ik wil dat niet zeggen totdat we het volledig hebben onderzocht, maar het is onwaarschijnlijk. Maar we zullen zien."

De Amerikaanse president zegt dat de Verenigde Staten en de NAVO-landen het incident eerst grondig onderzoeken, voordat ze overgaan tot actie. De VS en de NAVO ondersteunen het Poolse onderzoek naar de explosie. "We zullen erachter komen wat er precies is gebeurd", zegt Biden. Pas daarna wordt gezamenlijk besloten hoe verder te gaan, benadrukt hij.

Leiders uit de Verenigde Staten, Duitsland, Canada, Nederland, Japan, Spanje, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk namen deel aan de bijeenkomst.

Volg de ontwikkelingen in Oekraïne Ontvang meldingen bij nieuws over de oorlog in Oekraïne Blijf met meldingen op de hoogte

Raketinslag ligt gevoelig vanwege NAVO-afspraken

Dinsdag belandde een raket in het Poolse dorp Przewodów. Dat ligt op de Pools-Oekraïense grens, op zo'n 100 kilometer van de West-Oekraïense stad Lviv. Bij de raketinslag kwamen twee mensen om het leven.

Het incident ligt gevoelig omdat het gaat om raketten die neerkomen in een NAVO-land. Lidstaten zijn verplicht elkaar te helpen bij een aanval. Maar er is wel een verschil tussen een bewuste aanval en afgezwaaide raketten. Polen heeft het incident (nog) niet bestempeld als een aanval op NAVO-grondgebied.

De Poolse regering heeft de NAVO ingeschakeld op basis van artikel 4 van het NAVO-verdrag. Daarmee maakt Polen duidelijk dat het zich bedreigd voelt en dat onderling overleg nodig is. In het volgende artikel 5 is vastgelegd dat een aanval op een NAVO-land wordt beschouwd als een aanval op alle NAVO-bondgenoten.

Als reactie op de raketinslag heeft Polen de militaire paraatheid van diverse legereenheden verhoogd en wordt de beveiliging van het luchtruim geïntensiveerd. Dat liet de Poolse premier Mateusz Morawiecki in de nacht van dinsdag op woensdag weten na crisisoverleg.

0:29 Afspelen knop Omstander filmt krater van Russische raketinslag in Polen

Aanbevolen artikelen