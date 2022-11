Waarschijnlijk een ongeluk: dit weten we nu over de raketinslag in Polen

Een raketinslag eiste dinsdag twee levens in een Pools dorp in de buurt van de Oekraïense grens. In eerste instantie werd aangenomen dat het een Russische raket betrof, maar inmiddels lijkt het waarschijnlijker dat het om een Oekraïense luchtafweerraket ging, die mogelijk van koers raakte bij het onderscheppen van een Russische raket. Dit is wat we weten (en nog niet weten) over de raketinslag in Polen.

NAVO-chef Jens Stoltenberg zei woensdagmiddag dat de raketinslag in Polen waarschijnlijk het gevolg is van het Oekraïense verdedigingssysteem. De luchtafweerraket uit Oekraïne zou van koers zijn geraakt bij het onderscheppen van een Russische raket. Vervolgens landde ze op Pools grondgebied.

De Poolse president Andrzej Duda liet woensdag rond het middaguur al weten dat er geen bewijs is voor een opzettelijke aanval. Verder onderzoek moet volgens hem meer duidelijkheid over de herkomst van de raket verschaffen.

De Amerikaanse president Joe Biden zei woensdagochtend dat het wapen waarschijnlijk niet vanuit Rusland is afgevuurd. "Er is voorlopige informatie die dat weerlegt", zei Biden tijdens een spoedoverleg met de NAVO- en G7-landen op de G20-top in Indonesië.

De Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder beaamde dat in een verklaring. "Op basis van de voorlopige beschikbare informatie denken we dat de aanvallen hoogstwaarschijnlijk het resultaat zijn van Oekraïense luchtafweersystemen, die zijn ingezet om Russische raketten uit de lucht te halen."

Dit gebeurde er dinsdag: In het Poolse grensdorp Przewodów worden om 15.40 uur (lokale tijd) explosies gemeld.

Al snel blijkt dat er een raket is ingeslagen of dat er brokstukken van een raket zijn neergekomen.

Zeker twee mensen zijn overleden.

Volgens de Amerikaanse president Joe Biden gaat het om een S-300-luchtafweerraket van Russische makelij.

Locatie van de raketinslag

De eerste speculaties over de raketinslag wezen juist in de richting van Rusland. Het land voerde dinsdag namelijk een grote luchtaanval op Oekraïne uit en bestookte ook steden in de buurt van de Poolse grens met raketten.

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde in een verklaring dat het wapen van Russische makelij was. Het land verhoogde vervolgens de militaire staat van paraatheid.

"Rusland draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid", zei NAVO-chef Stoltenberg, omdat Rusland deze oorlog is begonnen en voortzet. Daar zijn alle lidstaten het volgens de secretaris-generaal over eens. Rusland ontkent stellig iets met de raketinslag te maken te hebben.

Duda wil dat zijn bevolking rustig blijft. Hij benadrukt dat het waarschijnlijk een "eenmalig incident" was. Ook heeft hij het voorval (nog) niet bestempeld als een aanval op NAVO-grondgebied. Wel is de Russische ambassadeur op het matje geroepen.

Volg dit onderwerp Krijg meldingen bij een nieuw overzicht met de belangrijkste ontwikkelingen. Blijf met meldingen op de hoogte

De NAVO en Polen doen onderzoek om een aanval op NAVO-grondgebied uit te sluiten. Er is een groot verschil tussen een bewuste aanval en afgezwaaide raketten. Dat laatste scenario lijkt aannemelijker.

Als Rusland écht een NAVO-land met een raket zou hebben bestookt, zou dat neerkomen op een flinke escalatie van het conflict. Lidstaten van het militaire bondgenootschap zijn namelijk verplicht om elkaar te helpen bij een aanval.

Biden is hoe dan ook niet te spreken over de Russen. "Rusland blijft voor verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne zorgen", mopperde hij. Ook premier Mark Rutte zegt op Twitter dat de raketinslag er niet geweest zou zijn zonder de Russische aanvallen op Oekraïne.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

0:29 Afspelen knop Omstander filmt krater van Russische raketinslag in Polen

Eerder

Aanbevolen artikelen