Polen bevestigt inslag van Russische raket en verhoogt militaire paraatheid

Polen verhoogt de militaire paraatheid van diverse legereenheden. Ook wordt de beveiliging van het luchtruim geïntensiveerd. Dat laat de Poolse premier Mateusz Morawiecki woensdagnacht weten na crisisoverleg. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vastgesteld dat een raket van Russische makelij op het dorp Przewodów is gevallen.

Er kwamen twee personen om het leven. Het incident ligt gevoelig omdat het gaat om raketten die neerkomen in een NAVO-land. In de westerse defensiealliantie zijn de bondgenoten verplicht elkaar te helpen bij een aanval.

Er is wel een verschil tussen een bewuste aanval of afgezwaaide raketten. Polen heeft het incident (nog) niet bestempeld als een aanval op NAVO-grondgebied. Wel is de Russische ambassadeur op het matje geroepen en heeft het land de NAVO gevraagd om in een spoedzitting bijeen te komen. Dat gebeurt woensdagochtend.

De Poolse regering acht het noodzakelijk om de NAVO in te schakelen op basis van artikel 4 van de afspraken van het NAVO-verdrag. Daarmee geeft Polen aan dat het land zich bedreigd voelt en onderling overleg nodig is. In het volgende artikel 5 is vastgelegd dat een aanval op een NAVO-land wordt beschouwd als een aanval op alle NAVO-bondgenoten.

NAVO verricht eigen onderzoek

Secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO zegt dat de alliantie het incident nog onderzoekt. "De NAVO volgt de situatie op de voet en de bondgenoten zijn in nauw overleg", schreef de NAVO-baas. "Het is belangrijk dat alle feiten worden vastgesteld."

Rusland ontkent raketten te hebben afgevuurd op doelwitten nabij de Pools-Oekraïense grens. Dat lijkt niet te kloppen. Przewodów ligt op nog geen 100 kilometer van de West-Oekraïense stad Lviv. Dat is een van de steden in Oekraïne die dinsdag werd bestookt met Russische raketten.

In het hele land werden Oekraïense steden dinsdag bestookt met Russische raketaanvallen. Die bombardementen waren bedoeld om het energienetwerk van Oekraïne te raken. In veel regio's in Oekraïne viel dinsdag de stroom uit. De Oekraïense regering sprak van een 'kritieke' situatie. Ook de hoofdstad Kyiv werd getroffen.

Deskundige noemt actie Rusland 'ongelooflijk stom'

Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk denkt niet dat er een tegenaanval komt vanuit de NAVO vanwege de raketinslagen in Polen. "Het gaat 99 procent zeker niet om een aanval. De NAVO zal er alles aan doen om de situatie te sussen en verdere escalatie van het conflict te voorkomen."

De hoogleraar vindt het "ongelooflijk stom" dat Rusland het zover heeft laten komen. "Ook de Russen hebben er geen belang bij het conflict verder te laten escaleren."

