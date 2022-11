Spoedzitting NAVO en G7 na aanslag in Polen, Zelensky niet verrast door 'escalatie'

De NAVO en G7-landen komen in spoedzittingen bijeen nadat dinsdagavond in lidstaat Polen raketten insloegen. Daarbij kwamen twee personen om het leven. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is niet verrast door de "zeer significante escalatie". Zelensky: "Ik had al gewaarschuwd dat de terroristische daden van Rusland niet beperkt zouden blijven tot ons grondgebied. We condoleren onze Poolse vrienden."

Twee mogelijk Russische raketten troffen dinsdagavond het Poolse dorp Przewodów vlak bij de grens met Oekraïne. Het zou gaan om afgedwaalde Russische raketten die door Oekraïners zouden zijn neergeschoten.

Volgens ingewijden komen de ambassadeurs van de NAVO-lidstaten woensdagochtend bijeen op verzoek van Polen. De Poolse regering achtte het noodzakelijk om de alliantie in te schakelen op basis van artikel 4 van de afspraken van het NAVO-verdrag.

Het gaat dan om onderling overleg als een land zich bedreigd voelt. In het volgende artikel 5 is vastgelegd dat een aanval op een NAVO-land wordt beschouwd als een aanval op alle NAVO-bondgenoten.

Zelensky zegt dat conflict escaleert

"Dit is een zeer significante escalatie en we moeten nu handelen", reageert Zelensky. De raketten maakten waarschijnlijk deel uit van de massale Russische aanvallen op Oekraïne dinsdag. "Ik wil tegen onze Poolse broeders en zusters zeggen dat Oekraïne jullie altijd zal steunen."

"Terreur zal nooit vrije mensen breken. Zolang we geen angst hebben kunnen we overwinnen", zegt de Oekraïense president, die ook zijn "Amerikaanse en Europese vrienden" bedankt.

"Ik wil alle partners bedanken die helpen de lucht te beschermen. Vandaag werkten onze systemen goed. Tien hits op tien raketaanvallen. De herstelwerkzaamheden zijn alweer begonnen. We zullen alles herstellen en ook hier komen we doorheen."

0:29 Afspelen knop Omstander filmt krater van Russische raketinslag in Polen

Rutte staat in nauw contact met Polen en de NAVO

Zelensky sprak dinsdag nog drie kwartier met de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Het gesprek ging volgens Hoekstra vooral over wapens en wat Nederland en partners op dat vlak nog meer kunnen doen.

Premier Mark Rutte vindt het belangrijk om vast te stellen wat er precies is gebeurd. Hij geeft aan dat Nederland in contact staat met Polen en de NAVO om uit te zoeken wat er in Polen gebeurd is.

De Verenigde Staten noemen de raketinslagen ongelooflijk zorgwekkend. Ook het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt de situatie in Polen.

De NAVO onderzoekt ondertussen eveneens de inslagen van mogelijk Russische raketten. De westerse alliantie staat in nauw contact met de Poolse regering.

Volg de oorlog in Oekraïne Ontvang een melding bij nieuwe ontwikkelingen Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen