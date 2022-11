Oekraïense president niet verrast door raketten in Polen: 'Al gewaarschuwd'

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gereageerd op de in NAVO-land Polen ingeslagen raketten , met twee doden tot gevolg. "Ik had al gewaarschuwd dat de terroristische daden van Rusland niet beperkt zullen blijven tot ons grondgebied. We condoleren onze Poolse vrienden."

"Dit is een zeer significante escalatie en we moeten nu handelen", reageert Zelensky. De raketten maakten waarschijnlijk onderdeel uit van de massale Russische aanvallen op Oekraïne dinsdag. "Ik wil tegen onze Poolse broeders en zusters zeggen dat Oekraïne jullie altijd zal steunen."

"Terreur zal nooit vrije mensen breken. Zolang we geen angst hebben kunnen we overwinnen", zegt de Oekraïense president, die ook zijn "Amerikaanse en Europese vrienden" bedankt.

"Ik wil alle partners bedanken die helpen de lucht te beschermen. Vandaag werkten onze systemen goed. Tien hits op tien raketaanvallen. De herstelwerkzaamheden zijn alweer begonnen. We zullen alles herstellen en ook hier komen we doorheen."

Premier Mark Rutte vindt het belangrijk om vast te stellen wat er precies is gebeurd. Hij geeft aan dat Nederland in contact staat met Polen en de NAVO om uit te zoeken wat er in Polen gebeurd is.