Twee Russische raketten treffen grensgebied in NAVO-lidstaat Polen

Twee Russische raketten zijn dinsdagavond terechtgekomen in het Poolse dorp Przewodów vlak bij de grens met Oekraïne. Daarbij zouden volgens Poolse lokale media twee doden zijn gevallen. De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft de raad voor nationale veiligheid bijeengeroepen voor een spoedoverleg.

Het zou gaan om verdwaalde raketten die tijdens de massale Russische aanval van dinsdag op Oekraïne geen doel troffen. Przewodów ligt op nog geen 100 kilometer van de West-Oekraïense stad Lviv. Dat is een van de steden in Oekraïne die dinsdag werd bestookt met Russische raketten.

Het incident ligt gevoelig omdat het gaat om raketten die neerkomen in een NAVO-land. In de westerse defensiealliantie zijn de bondgenoten verplicht elkaar te helpen bij een aanval.

Ook het Oekraïense buurland Moldavië werd dinsdag indirect getroffen door de Russische bombardement. Grote delen kwamen zonder stroom te zitten, omdat een hoogspanningslijn vanuit Oekraïne was getroffen.

In het hele land werden Oekraïense steden dinsdag bestookt met Russische raketaanvallen. Die bombardementen waren bedoeld om het energienetwerk van Oekraïne te raken. In veel regio's in Oekraïne viel dinsdag de stroom uit. De Oekraïense sprak van een 'kritieke' situatie.