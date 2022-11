Twee Russische raketten treffen dorp in grensgebied NAVO-lidstaat Polen

Twee Russische raketten zijn dinsdag terechtgekomen in het Poolse dorp Przewodów, vlak bij de grens met Oekraïne. Dat meldt het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn twee doden gevallen. De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft de raad voor nationale veiligheid bijeengeroepen voor een spoedoverleg.

Het incident ligt gevoelig omdat het gaat om raketten die neerkomen in een NAVO-land. In de westerse defensiealliantie zijn de bondgenoten verplicht elkaar te helpen bij een aanval. Er is wel een verschil tussen een bewuste aanval of afgezwaaide raketten.

De Poolse zender Radio Zet meldt dat het "hoogstwaarschijnlijk" brokstukken waren van een raket die door Oekraïense strijdkrachten werd geraakt. Polen heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen.

Een hoge Amerikaanse inlichtingenbron die anoniem wil blijven, heeft het incident bevestigd aan het Amerikaanse persbureau AP. Het Amerikaanse ministerie van Defensie kon dat nog niet.

Rusland heeft al snel gereageerd op het nieuws. Volgens de Russen zijn de meldingen over een Russische raketinslag in Polen een doelbewuste provocatie om de spanningen verder op te voeren. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er geen Russische aanvallen uitgevoerd op doelwitten in de buurt van de Oekraïense grens met Polen.

Poolse regering komt bijeen om crisissituatie te bespreken

Een woordvoerder van de Poolse regering wilde het incident nog niet bevestigen en hield het bij een "crisissituatie". Hij zei dat "relevante informatie" binnenkort bekend zal worden gemaakt. De regering is bijeen in een noodvergadering.

Het zou gaan om verdwaalde raketten die tijdens de massale Russische aanval van dinsdag op Oekraïne geen doel troffen. Przewodów ligt op nog geen 100 kilometer van de West-Oekraïense stad Lviv. Dat is een van de steden in Oekraïne die dinsdag werd bestookt met Russische raketten.

Ook het Oekraïense buurland Moldavië (geen NAVO-lid) werd dinsdag indirect getroffen door de Russische bombardementen. Grote delen kwamen zonder stroom te zitten, omdat een hoogspanningslijn vanuit Oekraïne was getroffen.

'NAVO zal alles doen om dit te sussen'

Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk denkt niet dat er een tegenaanval komt vanuit de NAVO vanwege de raketinslagen in Polen. "Het gaat 99 procent zeker niet om een aanval. De NAVO zal er alles aan doen om de situatie te sussen en verdere escalatie van het conflict te voorkomen."

De Wijk verwacht dat Polen een beroep zal doen op artikel 4 van de NAVO, waarin staat dat de lidstaten overleg zullen voeren als een van hen zich bedreigd voelt in zijn "territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid".

De hoogleraar vindt het "ongelooflijk stom" dat Rusland het zover heeft laten komen. "Ook de Russen hebben er geen belang bij het conflict verder te laten escaleren."

Grootschalige stroomuitval in Oekraïne na bombardementen

In het hele land werden Oekraïense steden dinsdag bestookt met Russische raketaanvallen. Die bombardementen waren bedoeld om het energienetwerk van Oekraïne te raken. In veel regio's in Oekraïne viel dinsdag de stroom uit. De Oekraïense regering sprak van een 'kritieke' situatie.

Ook de hoofdstad Kyiv werd door raketinslagen getroffen. Volgens de burgemeester van de stad kwam de helft van de bevolking zonder stroom te zitten, mede omdat de voorziening op diverse plaatsen uit voorzorg werd stopgezet. In heel het land van ruim 40 miljoen inwoners zijn volgens de regering 7 miljoen huishoudens zonder stroom komen te zitten.

Volgens de Oekraïense strijdkrachten zijn er nog meer raketten afgevuurd dan op 10 oktober, toen Rusland het energie- en communicatienetwerk op grote schaal met raketten bestookte. Dat was na een aanslag op een voor Rusland strategische brug over de Straat van Kertsj naar de Krim.

