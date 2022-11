Meerdere raketaanvallen in heel Oekraïne, toestand volgens regering 'kritiek'

Rusland heeft opnieuw op grote schaal het energienetwerk in Oekraïne gebombardeerd. Er zijn in het hele land raketaanvallen geweest die in veel regio's stroomuitval hebben veroorzaakt. De toestand is volgens de regering 'kritiek'.

Er zijn raketaanvallen gemeld van Lviv in het westen tot Kharkiv in het oosten. Ook de hoofdstad Kyiv werd door raketten getroffen. Volgens de burgemeester zit de helft van de bevolking zonder stroom, ook omdat de voorziening op diverse plaatsen uit voorzorg is stopgezet.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken moest tijdens zijn bezoek aan Kyiv schuilen in een schuilkelder, omdat er bombardementen dreigden. Tijdens zijn bezoek aan de Oekraïense Nationale Veiligheidsraad ging het luchtalarm af.

In het westen van Oekraïne is met name in Lviv en Kovel na de luchtaanvallen ook "massale stroomuitval" gemeld. Verder zijn er bombardementen gemeld in onder meer Kharkiv, Dnipro, Kirovohrad, Ternopil en Tsjerkasi.

Volgens de Oekraïense strijdkrachten zijn er nog meer raketten afgevuurd dan op 10 oktober, toen Rusland het energie- en communicatienetwerk op grote schaal met raketten bestookte. Dat was na een aanslag op een voor Rusland strategische brug over de Straat van Kertsj naar de Krim.

De jongste aanvallen waren een paar uur na een toespraak via videoverbinding van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op de G20-top in Indonesië. Zijn stafchef Andri Jermak legt op Twitter een duidelijk verband tussen de explosies en de speech. "Rusland reageert op Zelensky's krachtige speech op de G20 met een nieuwe raketaanval. Denkt iemand nog serieus dat het Kremlin vrede wil? Het wil gehoorzaamheid."

Eerder

Aanbevolen artikelen