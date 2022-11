Hoekstra bezoekt Zelensky in Kyiv, delegatie schuilt in kelder vanwege luchtalarm

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is momenteel in Kyiv voor een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Tijdens het bezoek moest Hoekstra schuilen in een kelder omdat het luchtalarm afging. In de stad zijn knallen te horen.

Nadat Hoekstra dinsdag een persconferentie had gegeven tijdens een bezoek aan de Oekraïense Nationale Veiligheidsraad, ging het luchtalarm af. Daarna waren knallen te horen en ging het gezelschap meteen schuilen. In de buurt van het gebouw is een raket ingeslagen.

Het is het tweede bezoek van Hoekstra aan de Oekraïense hoofdstad sinds de Russische aanval eind februari begon. In mei was hij samen met zijn Duitse ambtsgenoot Annalena Baerbock in Kyiv.

Het gesprek tussen Hoekstra en Zelensky stond voor het eind van de dag gepland. Het is niet duidelijk of dat gesprek nog doorgaat.

Hoekstra beloofde Oekraïne volgend jaar miljoenen extra te steken in het opsporen van oorlogsmisdaden in het land. "De daders moeten verantwoordelijk worden gehouden", aldus de minister.

Het gaat om 15 miljoen euro, aldus Hoekstra na overleg met zijn Oekraïense collega Dmytro Kuleba. Het geld is onder meer bestemd voor forensisch onderzoek naar oorlogsmisdaden. Marechaussees en particuliere organisaties gaan kijken voor welke misdrijven Rusland verantwoordelijk kan worden gehouden.

Oekraïne bedankt Nederland voor alle hulp

Kuleba bedankte Hoekstra voor alle hulp. Nederland geeft sinds het begin van de oorlog in februari humanitaire en militaire steun aan de regering in Kyiv. Die goede relatie biedt volgens Kuleba de mogelijkheid om een "strategisch partnerschap" aan te gaan. Hij zei behoefte te hebben aan tanks met munitie en aan luchtafweergeschut.

Hoekstra zei dat Nederland hulp zal blijven geven. "Poetin kan deze oorlog stoppen. Maar als hij dat niet doet, moeten wij Oekraïne blijven steunen in de strijd voor vrijheid."

Verder wordt Hoekstra nog bijgepraat over de energievoorziening van Kyiv. Die is zwaar getroffen door Russische aanvallen met drones en raketten. Het kabinet maakte vorige week bekend 110 miljoen euro extra vrij te maken om Oekraïne de winter door te helpen. Eerder was hier al 70 miljoen euro voor toegezegd.

Aanbevolen artikelen