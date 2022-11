Zeldzaam topoverleg tussen Amerikaanse en Russische inlichtingendiensten

Delen via E-mail

De bazen van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en Russische inlichtingendienst SVR hebben elkaar maandag in Ankara ontmoet. Dat bevestigen het Kremlin en het Witte Huis nadat beelden van het geheime overleg uitlekten. Beide partijen ontkennen dat geheime vredesbesprekingen gaande zijn.

Wel zou de VS Rusland gewezen hebben op de consequenties van de eventuele inzet van nucleaire wapens. Ook wilde het Witte Huis praten over Amerikanen die momenteel in Rusland vastzitten, aldus regeringsfunctionarissen.