Defensie-expert Ko Colijn: hoe gaat de Oekraïne-oorlog verder in de winter?

Defensie-expert Ko Colijn geeft Nederlanders al bijna vijftig jaar uitleg bij gewapende conflicten. Voor NU.nl volgt hij de strijd in Oekraïne en geeft hij antwoord op onze (en jullie) vragen. Dit keer bespreekt hij of de Oekraïners aan de onderhandelingstafel moeten aanschuiven. En wat de rol van de Verenigde Staten daarbij is.

Nu Kherson is terugveroverd, zou je denken dat de langverwachte winterpauze in de oorlog is aangebroken. Tijd om dure veldslagen verder te vermijden, de wonden te likken en aan de onderhandelingstafel aan te schuiven. De Verenigde Staten zou als grootste wapenleverancier kunnen aansturen op zo'n winterpauze.

Maar The New York Times meldde dat men er in Washington nog niet uit is. De Amerikaanse tussentijdse verkiezingen (midterms) zijn voorbij zonder een spectaculaire winst van de Republikeinen. Dus van een veel zuinigere houding van de Amerikanen lijkt geen sprake. Ook president Zelensky haalt opgelucht adem: de hulp van Biden zal nog wel even doorgaan.

Generaal Mark Milley, de hoogste militaire baas van een belangrijk Amerikaans adviesorgaan op het gebied van defensie, duwt Oekraïne juist met zachte hand naar de onderhandelingstafel. Volgens hem is er eigenlijk geen logischer moment om te onderhandelen dan nu. Sommige militair analisten zeggen dat Oekraïne toch niet veel meer winst zal boeken en dat de Russen naar een adempauze snakken. Beide partijen graven zich nu meer in, verder bloedvergieten heeft geen zin.

'Hoezo winterpauze? Oprukken!'

Maar Biden is nog niet zo ver. Hij telt zijn zegeningen na de Democratische verkiezingswinst in de Senaat. Bovendien wordt hij gesteund door militairen die zeggen dat de Oekraïense troepen in de 'modderige' herfstmaanden misschien niet veel terreinwinst zullen boeken, maar straks in de 'bevroren' wintermaanden de Russische soldaten nog meer de stuipen op het lijf kunnen jagen.

Niks winterpauze dus, oprukken als het kan, is de gedachte in het Witte Huis. Tegelijkertijd steken de VS hun voelsprieten ook naar het Kremlin uit. Wapens kosten immers geld, dus hoe sneller een deal kan worden gesloten, des te beter ook voor de Amerikaanse schatkist.

De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan heeft toegegeven dat hij wel eens met zijn Russische collega Nikolaj Patroesjev belt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky sluit "echte onderhandelingen" niet uit, maar stelt daarvoor wel (voor nu) onmogelijke eisen, zoals het vertrek van Poetin of het teruggeven van de Krim en het Donetsbekken aan Oekraïne.

1:50 Afspelen knop Waarom de bevrijding van Kherson zo belangrijk is voor Oekraïne

Poetins positie verzwakt

De positie van Poetin is zonder twijfel verzwakt. Alles zit hem tegen: militaire nederlagen, ongezouten kritiek in eigen huis van voor- en tegenstanders van de oorlog, loze dreigementen, zwabberend beleid rondom de graandeal, steeds meer aarzeling bij grootmachten als China en India, bijtende sancties, een uittocht van hoogopgeleide mensen en nu weer de smadelijke aftocht uit Kherson.

In een nucleaire confrontatie met de VS heeft ook Poetin geen zin. Dus staan de Russen niet onwelwillend tegenover het traditionele novemberoverleg over nucleaire wapens. Dat overleg vindt sinds 2011 jaarlijks plaats in een Amerikaans-Russische commissie. Achter de schermen zal er vast wel over meer worden gesproken.

Kortom: er is wat beweging, al doet iedereen zijn best om de onderhandelingsdrang wat af te zwakken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat Zelensky vooral zelf mag beslissen. Maar intussen denkt Blinken zelf meer aan Taiwan dan aan het Donetsbekken.

1:07 Afspelen knop Zelensky noemt herovering Kherson 'begin van einde van oorlog'

'Rusland moet oorlog niet verliezen, maar voorgoed verslagen worden'

Maar doorgewinterde militaire prominenten, zoals voormalig NAVO-generaal Ben Hodges, zeggen dat de VS nu juist moeten doorpakken. Zij pleiten voor de levering van speciale langeafstandraketten waarmee Oekraïne vanuit Kherson Sebastopol (op de Krim) en de hele Zwarte Zee-vloot van de Russen kan afgrendelen.

Laten we overigens ook niet vergeten wat een invloedrijke realist als professor John Mearsheimer zegt. In het blad Foreign Affairs schreef hij afgelopen zomer dat de VS sinds april al besloten hebben dat de Russen deze oorlog niet alleen moeten verliezen, maar voorgoed verslagen moeten worden.

De Amerikaanse Defensieminister Lloyd Austin zal er na de midterms vorige week niet anders over zijn gaan denken. Bovendien is de situatie er in de tussentijd alleen maar beter op geworden: inmiddels zijn Kharkiv en Kherson immers bevrijd.

Eerder

Aanbevolen artikelen